В Чапаевске вынесли приговор женщине, убившей отца и покушавшейся на мать

В Чапаевске суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, виновной в убийстве отца и покушении на убийство матери ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2025 г. осужденная, находясь в квартире по месту жительства в Чапаевске, на бытовой почве поругалась со своей 74-летней матерью и нанесла ей множественные удары ножом в область туловища и конечностей. Когда 80-летний отец фигурантки вступился за свою супругу, женщина и ему нанесла два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ран мужчина скончался на месте, а довести свой преступный умысел, направленный на убийство матери, злоумышленница не смогла по независящим от нее обстоятельствам — женщине своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.