В Чапаевске вынесли приговор женщине, убившей отца и покушавшейся на мать

В Чапаевске суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, виновной в убийстве отца и покушении на убийство матери ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2025 г. осужденная, находясь в квартире по месту жительства в Чапаевске, на бытовой почве поругалась со своей 74-летней матерью и нанесла ей множественные удары ножом в область туловища и конечностей. Когда 80-летний отец фигурантки вступился за свою супругу, женщина и ему нанесла два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ран мужчина скончался на месте, а довести свой преступный умысел, направленный на убийство матери, злоумышленница не смогла по независящим от нее обстоятельствам — женщине своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, ее состояние удалось стабилизировать.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...