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Суды Происшествия

Суд рассмотрел дело о взятке за незаконную торговлю рыбой

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговец положил деньги в бардачок служебной машины полицейского и ушел. Но сотрудник МВД денег не взял и вызвал коллег для оформления попытки дать взятку.

Как рассказывал в суде полицейский, он по указанию начальника пошел проверять сообщение о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Подошел к торговцу рыбой, показал служебное удостоверение. Продавец по фамилии Яковчук сказал, что необходимых документов у него нет и как предприниматель он не зарегистрирован.

"После этого сказал Яковчуку, что по данному факту будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, который влечет наложение штрафа. Яковчук сказал, что не нужно писать протокол, что хочет договориться по-другому", — рассказал суду правоохранитель.

Полицейский позвал торговца в служебное авто для составления протокола. А тот начал говорить про деньги. В числе прочего сказал, что может "отстегнуть". Полицейский предупредил об ответственности за взятки.

"Яковчук, игнорируя предупреждения, положил денежные средства в бардачок автомобиля, купюр было несколько, была купюра номиналом 5 тыс. рублей, 1 тыс. рублей, 100 рублей. Когда Яковчук выходил из машины, снова предупредил его о том, что за дачу взятки наступит уголовная ответственность, также сказал ему забрать деньги, но тот не отреагировал", — рассказал полицейский.

Торговец ушел, а сотрудник МВД обратился в дежурную часть. При осмотре бардачка обнаружили 10 400 руб. (девять купюр). За покушение на дачу взятки Яковчука осудили на два года колонии общего режима. Недавно в апелляции оставили решение в силе.

Гид потребителя

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