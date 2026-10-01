Суд рассмотрел дело о взятке за незаконную торговлю рыбой

Торговец положил деньги в бардачок служебной машины полицейского и ушел. Но сотрудник МВД денег не взял и вызвал коллег для оформления попытки дать взятку.
Как рассказывал в суде полицейский, он по указанию начальника пошел проверять сообщение о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Подошел к торговцу рыбой, показал служебное удостоверение. Продавец по фамилии Яковчук сказал, что необходимых документов у него нет и как предприниматель он не зарегистрирован.
"После этого сказал Яковчуку, что по данному факту будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, который влечет наложение штрафа. Яковчук сказал, что не нужно писать протокол, что хочет договориться по-другому", — рассказал суду правоохранитель.
Полицейский позвал торговца в служебное авто для составления протокола. А тот начал говорить про деньги. В числе прочего сказал, что может "отстегнуть". Полицейский предупредил об ответственности за взятки.
"Яковчук, игнорируя предупреждения, положил денежные средства в бардачок автомобиля, купюр было несколько, была купюра номиналом 5 тыс. рублей, 1 тыс. рублей, 100 рублей. Когда Яковчук выходил из машины, снова предупредил его о том, что за дачу взятки наступит уголовная ответственность, также сказал ему забрать деньги, но тот не отреагировал", — рассказал полицейский.
Торговец ушел, а сотрудник МВД обратился в дежурную часть. При осмотре бардачка обнаружили 10 400 руб. (девять купюр). За покушение на дачу взятки Яковчука осудили на два года колонии общего режима. Недавно в апелляции оставили решение в силе.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...