"Не собираюсь отчитываться": в суде допросили эксперта по делу о пропаже 131 млн из нацпроекта

Суд Кировского района Самары допросил эксперта по громкому делу о провале нацпроекта в Самарской области. В рамках проекта "Оздоровление Волги" (нацпроекта "Экология") были истрачены 131 млн руб., но оборудование поставили не то, что предусмотрено проектом, а дешевле. В итоге оно просто вышло из строя. В суд эксперт предоставил экспертизу о том, что оборудование было идентичным. И теперь уже эксперта вызвали на допрос в заседание из-за нестыковок.

Заседание в Кировском районном суде Самары 14 сентября началось с внезапных известий. Вызванный на допрос эксперт ООО "Экспертное бюро Чернышова" по фамилии Киреев заявил, что он договорился в прошлый раз в зале суда с представителем потерпевшего (потерпевшим признан "Самараводоканал"), что тот ему скинет вопросы, чтоб он, Киреев, мог подготовиться. А то, мол, наука его так сложна, что не всегда можно ответить с ходу в заседании.

Некоторое время судья Яна Кудряшова выясняла ход внепроцессуального общения потерпевшего с экспертом и установила, что нарушений все же не было. Но в связи с этим эксперт Киреев порывался подать суду письменные ответы на вопросы и не обсуждать ничего устно. Однако потерпевший подготовил ряд очень интересных вопросов.

Например, представитель потерпевшей стороны сказал, что на странице 52 экспертизы есть длинная формула с квадратным корнем, делениями, вычитаниями и прочими действиями. И попросил эксперта объяснить, какие математические действия тот в этой формуле проводил в какой очередности. Дело в том, что у эксперта получалось число меньше единицы, а у потерпевшего — больше трехсот. А речь шла о возможности оборудования выносить определенные нагрузки.

Эксперт начал рассказывать, что "это единый расчет и он не может быть верным без контекста", затем стал говорить о материалах со страницы 51 и 53, а на замечание потерпевшего указал: "Я отвечаю так, как считаю нужным, если вы не согласны с моими ответами — это ваше право". Потом эксперт признал, что на этих страницах экспертизы есть "опечатка, вызванная некорректным вводом единиц измерения".

Представитель потерпевшего на это заявил: "Меня интересует конкретное математическое выражение". На что последовал ответ эксперта: "Вы мне предлагаете в зале суда производить математические вычисления? Это невозможно".

Затем эксперт рассказывал, что есть значение "Фи" и оно не может быть меньше единицы, а представитель потерпевшего допытывался, какие же действия эксперт проводил, считая цифры в экспертизе сначала: деление или вычитание, извлекал корень или "то, что в скобках"?

"Какое первое математическое действие вы произвели в первую очередь?", — в очередной раз спросил представитель потерпевшего.

"Я сейчас не собираюсь перед вами отчитываться", — заявил в суде эксперт.

В итоге считать на калькуляторе стала судья Яна Кудряшова. Число получалось не то, что написал эксперт, а то, что представила суду сторона "Самараводоканала".

"Либо это неправильно записанное математическое выражение, либо эксперт неправильно считал", — выразил свое мнение представитель МП.

Дальше в суде выяснилось (с этим согласились и потерпевший, и эксперт), что на странице 51 экспертизы неправильно указаны площади. "Некорректно указаны длины, перепутаны единицы измерения — сантиметры сложили с миллиметрами", — покритиковал эксперт Киреев перед судом свою же экспертизу. Он же объяснил, что "данный расчёт предусматривает нагрузку на затворы поставленного оборудования". Судебный процесс становился все более захватывающим.

Потерпевший спросил эксперта: "В паспортах на оборудование указано, что поставлено оборудование из стали определенной прочности. Но на странице 39 экспертизы для расчета берется значение из ГОСТа. ГОСТ не применяется для сталей такой марки. На каком основании вы берете данные не для того типа стали?".

Эксперт ответил не очень понятно. И потерпевший продолжил: "Что вам мешало запросить сертификат качества или попросить разрешение на разрушение деталей при экспертизе. Каким образом вы определили марку стали, вы просто придумали какую-то сталь?".

Эксперт ответил, как посчитал нужным: "Я посчитал, что у меня исчерпывающая документация, там было и так много информации, некоторая дублировалась".

Потерпевший поинтересовался: "Как вы сделали выводы об идентичности, если там затворы отличаются на 50 и 20 см?".

Эксперт заявил: "Я говорил об идентичности на основании в том числе материала, стали".



"Так вы ж эту сталь не учитывали, когда делали экспертизу. Другую сталь применяли", — заметил потерпевший.

После этого потерпевший также интересовался, почему эксперт сделал выводы об идентичности затворов оборудования двух разных фирм, если они совершенно разные. А кроме того, задал вопрос: "Какой факт подтверждает, что деформация возникла при неправильной эксплуатации?". Выяснилось, что эксперт посчитал, что детали разрушил электропривод, но сам электропривод не изучал.

После допроса эксперта потерпевший ответил на вопрос суда — как "Самараводоканал" (заказчик) принимал оборудование, если поставлено было не то, что предусмотрено проектом. Потерпевший пояснил, что принимали детали три организации, занимавшиеся строительным надзором. "Все получили деньги, удовлетворили свои интересы, а национальные интересы никто не защитил", — сообщил суду свою позицию представитель "Самараводоканала".

Напомним, об уголовном деле стало известно в 2024 году. Тогда сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Самарской получили интересные данные: мол, кто-то из руководства ООО "Самарская тепловая компания" похищает бюджетные деньги, выделенные на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" (входит в состав национального проекта "Экология"). В рамках проекта был заключен муниципальный контракт № 88-МК от 02.10.2019 между МП г. о. Самара "Самараводоканал" и ООО "Самарская тепловая компания" на выполнение работ по объекту "Реконструкция обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ системы обеззараживания".

По версии следствия, сотрудники "Самарской тепловой компании", зная, что в соответствии с проектной документацией необходимо применить затворы щитовые, рамы и щиты шандоров производства ООО ТД "ЛИТ", приобрели и смонтировали оборудование производства ООО ТПК "ТехАльянс". Но качество его было существенно ниже. Стоило оборудование порядка 60 млн рублей. Дальше работники предоставили в МП г. о. Самара "Самараводоканал" акты выполненных работ, содержащие сведения о закупке оборудования у ТД "ЛИТ" общей стоимостью порядка 131 млн рублей. Эту сумму посчитали ущербом, причиненным "Самараводоканалу".

6 марта 2024 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело п ч.4 ст. 159 УК России "Мошенничество" в отношении неустановленных лиц из числа руководителей "Самарской тепловой компании". В сентябре 2025 г. подозреваемых отправили под суд. В рамках рассмотрения уголовного дела в суде назначена повторная экспертиза оборудования в ООО "Экспертное бюро Чернышова". Согласно результатам экспертизы, оборудование, смонтированное на объекте, оказалось полностью идентичным тому, что было предусмотрено контрактом, и признается аналогом. По данным стороны обвинения, экспертиза полностью противоречит исследованию, проведенному в рамках ОРД, экспертизе, проведенной во время следствия, а также экспертизе, проведенной в рамках арбитражного разбирательства, где МП г. о. Самара "Самараводоканал" обратилось с иском к ООО "Самарская тепловая компания". Пока разбирательство продолжается.