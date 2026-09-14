ХК ЦСК ВВС одержал первую победу в новом сезоне

В понедельник, 14 сентября, ХК ЦСК ВВС провел первый домашний матч нового сезона ВХЛ. Соперником "летчиков" стал ХК "Олимпия" (Кирова-Чепецк).

Поздравить клуб и болельщиков со стартовой домашней игрой сезона во Дворец спорта пришел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Команда пятый год участвует в чемпионате и показывает замечательный, острый хоккей, — отметил глава региона. — А мы наслаждаемся игрой. Мы за честный, красивый спорт, за настоящий хоккей!"

Первые четыре матча сезона принесли самарской команде только одно очко (за ничью в основное время в игре против пензенского "Дизеля"), и она закономерно располагалась в конце турнирной таблицы. Впрочем, домашняя серия может исправить ситуацию для нашей сильно обновленной команды. И первая домашняя игра с "Олимпией" тому подтверждение.

Стартовый период прошел с преимуществом хозяев, о чем говорила и статистика. "Лётчики" сделали 19 бросков в створ ворот, а гости — всего 10.

В начале второго периода самарские хоккеисты пять минут играли в меньшинстве, так как Александр Бажухин был удален за удар соперника в голову. Счёт за это время не изменился. Зрители гнали свою команду вперёд, но атаки раз за разом оказывались безрезультатными.

На пятой минуте третьего периода счёт в матче открыли хозяева. Передачу партнёров точным броском с близкого расстояния замкнул Эрик Галиев — 1:0.

Оставшееся время гости активно прессинговали, а "лётчики" в основном играли на контратаках. И до конца матча счёт не изменился. 1:0 — первая победа ХК ВСК ВВС в этом сезоне!

16 сентября в Самаре "лётчики" сразятся с "Ижсталью".