Раиль Мустафин покидает ЦСК ВВС

Нападающий Раиль Мустафин завершает выступление за ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба.
"Четыре сезона, сотни матчей, множество ярких моментов и полная самоотдача на льду. Хоккейный клуб ЦСК ВВС благодарит Раиля Мустафина за годы, проведенные в Самаре", — говорится в сообщении.
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