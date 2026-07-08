Канадский нападающий Бен Кинг подписан "Ладой"

ХК "Лада" подписал канадского нападающего Бена Кинга. Односторонний контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Кинг прошел все ступени национального хоккея. В сезоне 2021/2022 стал лучшим снайпером лиги WHL, забросив 52 шайбы в 68 матчах за "Ред Дир Ребелс", и занял вторую строчку в гонке бомбардиров.

Минувший сезон Бен начинал в AHL за "Торонто Марлис", где провел 20 игр и набрал 4 (2+2) очка, а закончил в ECHL за команду "Цинцинати Сайклонс". В Лиге Восточного побережья нападающий сыграл 43 матча, забросил 13 шайб и отдал 33 передачи.