Готовимся к жаре: "Геносервис Руско" представила семя быков с повышенной фертильностью"

Более 15 лет племенное предприятие "Геносервис Руско" осуществляет поставку высококачественного генетического материала в хозяйства Самарской области, Приволжского и Центрального федеральных округов РФ, оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства.

"Основная цель компании — адаптация и внедрение лучших мировых практик производства молока и мяса на территории России, а также организация в РФ производств сопутствующих товаров и услуг. Выбор зарубежных партнеров с условием передачи российским специалистам ноу-хау и развитием отечественного производства", — говорит учредитель компании, кандидат экономических наук Мария Петухова.

Основной упор в поставках семени сделан на российские станции искусственного осеменения. Это прежде всего, распространение традиционного семени Головного племенного предприятия "Элита" (Республика Татарстан).

Жаркий период времени года для молочного скотоводства — самый проблемный период. Животноводы постоянно думают, как уменьшить тепловой стресс корове, теленку, как организовать процесс кормления, чтобы не уменьшить потребление сухого вещества, как повысить оплодотворяющую способность маточного поголовья.

Мировой опыт показывает, что все большее количество фермеров обращают внимание на работу с быками, оцененными по оплодотворяющей способности по дочерям. Геномная оценка по данному признаку имеет передающую способность не более 0,06%.

Команда "Геносервис Руско" для такого сложного периода в жизни наших животных подобрала семя быков с повышенной фертильностью!

Почему именно сейчас эти быки и эти партии повысят оплодотворяющую способность минимум на 2,5-3% по сравнению с обычной паэткой при одинаковых условиях использования и доставке семени через транспортную компанию?

1. быки, предлагаемые нашей командой для жары, имеют оценку по оплодотворяющей способности уже на дочерях в международной системе оценки (показатели оплодотворяющей способности на 10-12% выше, чем средние показатели по популяции);

2. предложенные серии и партии пропущены через единственный в нашей стране анализатор семени SPERMBOT АО "ГПП "Элита", позволяющий выбрать для работы самые лучшие серии и партии с повышенной активностью и оплодотворяющей способностью;

3. командой высококлассных специалистов "Геносервис Руско" проведен отбор непосредственно на станции искусственного осеменения самых лучших серий и партий для работы в хозяйствах региона;

4. зоотехником селекционером "Геносервис Руско" сделан индивидуальный подбор, минимизирующий уровень инбридинга;

5. в специальном контейнере семя быков командой "Геносервис Руско" будет доставлено cо склада в Самаре, в необходимый срок, непосредственно в хозяйство (тем самым снижая риск воздействия жары при транспортировке семени через транспортные компании).

Так, серия и партия быка Dinamo (CZE 000801962081), 24.10.2025 имеет пригодных сперматозоидов 76,86% (по ГОСТУ не менее 40%), а количество пригодных сперматозоидов 25 млн (по ГОСТУ не менее 15 млн)!

Племенное предприятие предлагает престартерный комбикорм для телят "Интенсивный корм", произведенный по своей рецептуре на базе Алатырского комбикормового завода ГК Мегамикс (Республика Чувашия).

В "Геносервис Руско" можно приобрести минерально-витаминные премиксы для высокопродуктивных лактирующих и сухостойных коров, производимые на базе премиксного завода AV NutriSmart в г. Оренбург.

Племенным предприятием "Геносервис Руско" проводятся:

— ежемесячно на базе ФБУВПО Самарский ГАУ практические семинары с участием ведущих практиков РФ по основным тематическим блокам;

— на системной основе с марта 2022 года, на базе АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан) выводка быков и проведение семинаров;

— на постоянной основе для клиентов "Геносервис Руско", работающих с комбикормом для телят "Интенсивный корм" совместно с ООО "Фермерская сила" проводятся аудит кормления и содержания молодняка молочного периода;

— для клиентов, использующих в работе биоматериал "Геносервис Руско", специалистами компании готовятся отчеты блока "Воспроизводства" на основе программ "DC", "Арка".

Лучшие практики мира в сочетании с продукцией, произведенной на самом современном оборудовании в РФ, большое желание помочь своим коллегам, беззаветная преданность и любовь к молочному животноводству — основные принципы работы команды "Геносервис Руско"!