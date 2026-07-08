Полиция проводит проверку из-за расследования блогеров со "шпионскими очками"

Настоящая детективная история развернулась в Тольятти. Там снимали ролик о "пивнушках", на которые жаловались жители. Вот только злачные заведения пока не "накрыли", а записи, на которых собирали "доказательства", изъяли из-за "шпионского оборудования".

События развернулись в одном из местных заведений. Блогер с товарищем снимали ролик, когда к ним подошел местный мужчина. Последний попытался сорвать со стримера смарт-очки. Дальше, по словам блогера, мужчина прижал его к стене, начал угрожать убийством и ударил, требуя отдать устройство.

Блогер и его товарищ смогли сбежать и вызвать полицию. По данным источников, блогеры передали правоохранителям записи, сделанные с камер очков. Но, как говорят, полицейских заинтересовали именно очки, на которые велась запись: оборудование захотели отдать на экспертизу, чтобы узнать — не "шпионское" ли оно.

Блогер и его товарищ опасаются, что акцент делают на оборудование, а дело "о пивнухах", мешающих людям, просто замнут.

Журналист "Волга Ньюс" обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Самарской области. "В ОП по Автозаводскому району № 1 У МВД России по г. Тольятти проводятся проверочные мероприятия по конфликту между гражданами, по итогам которых будет принято решение в рамках законодательства", — прокомментировали в ведомстве.