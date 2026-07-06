В Самаре 17‑летнего юношу подозревают в жестоком избиении сверстника

В Самаре 17‑летний юноша стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в нанесении тяжких травм знакомому. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, инцидент произошел 1 июля в Кировском районе Самары. В ходе конфликта из-за личных неприязненных отношений парень ударил сверстника ногой по голове. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время он получает медицинскую помощь.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в поселке Зубчаниновка возле дома культуры "Луч" произошла драка между двумя подростками. В результате один из участников был госпитализирован с тяжелой травмой черепа.
Дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ возбудили в следственном отделе по Кировскому району СУ СК России по Самарской области.
Сейчас следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и продолжают выяснять все детали инцидента. Оперативное сопровождение ведут сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...