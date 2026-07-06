В Самаре 17‑летнего юношу подозревают в жестоком избиении сверстника

В Самаре 17‑летний юноша стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в нанесении тяжких травм знакомому. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, инцидент произошел 1 июля в Кировском районе Самары. В ходе конфликта из-за личных неприязненных отношений парень ударил сверстника ногой по голове. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время он получает медицинскую помощь.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в поселке Зубчаниновка возле дома культуры "Луч" произошла драка между двумя подростками. В результате один из участников был госпитализирован с тяжелой травмой черепа.

Дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ возбудили в следственном отделе по Кировскому району СУ СК России по Самарской области.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и продолжают выяснять все детали инцидента. Оперативное сопровождение ведут сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.