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Молодой профессор Самарского университета подозревается в мошенничестве

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередное уголовное дело возбудили в отношении ученого Самарского университета имени академика С. П. Королева. По данным Волга Ньюс, фигурантом стал профессор кафедры неорганической химии Антон Савченков, которого заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на научные исследования.

По версии следствия, Савченков в период с июля 2020 года по июнь 2025 года выполнял научный проект "Развитие методов анализа межатомных взаимодействий в структурах кристаллов". Предполагается, что он мог похитить порядка 4,8 млн из 27 млн руб., выделенных на проект в качестве гранта Российским научным фондом.

Схема хищения могла быть следующей. Профессор, возглавляя научный коллектив проекта, требовал от своих сотрудников возврата части получаемой ими зарплаты, объясняя, что эти деньги пойдут на выполнение научного проекта. Но на самом деле деньги обратил в свою пользу.

Уголовное дело возбудили в Следственном управлении УМВД России по Самаре 29 мая. Профессору вменили ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). 

По некоторым данным, в проекте могла работать супруга профессора — научный сотрудник вуза. 

Антон Савченков в 2010 г. окончил Самарский университет. В 2014 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2023 г. - докторскую. В 2025 г. получил ученое звание "Доцент".

Напомним, ранее фигурантами похожего уголовного дела стали сразу три руководителя Самарского университета - проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев, начальник научно-исследовательской части Альберт Гареев и начальник управления сопровождения инновационных проектов и программ Никита Зубарев.

По версии следствия, в 2023-2024 гг. подозреваемые сообщали работникам учебного заведения о необходимости передачи на нужды университета части их заработной платы и средств, полученных от выигранных вузом грантов. Таким способом обвиняемые завладели денежными средствами на сумму 4 млн рублей. Они были задержаны в декабре 2024 года, в день, назначенный для очередной передачи денег.

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