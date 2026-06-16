Одному из экс-начальников университета им. Королева запросили 8 лет колонии

В Октябрьском районном суде Самары начались прения сторон по уголовному делу теперь уже бывшего начальника научно-исследовательской части СНИУ Альберта Гареева.
В понедельник, 15 июня, для Гареева запросили наказание: 8 лет колонии плюс лишение права заниматься определенной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями.
Изначально под уголовное дело о мошенничестве попали трое теперь уже бывших сотрудников Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева.
"По версии следствия, в 2023–2024 гг. подозреваемые сообщали работникам учебного заведения о необходимости передачи на нужды университета части их заработной платы и средств, полученных от выигранных вузом грантов. Таким способом обвиняемые завладели денежными средствами на сумму 4 млн рублей. 25 декабря 2024 года, в день, назначенный для очередной передачи денег в общей сумме 4,2 млн рублей, соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", — рассказывали в прокуратуре Самарской области.
По совокупности, по данным Волги Ньюс, в отношении троих подозреваемых были возбуждены 24 уголовных дела о мошенничествах. Фигурантами были проректор по научно-исследовательской работе ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева" Андрей Прокофьев, начальник научно-исследовательской части СНИУ Альберт Гареев и начальник управления сопровождения инновационных проектов и программ СНИУ Никита Зубарев.
Дело Гареева и Зубарева начали рассматривать, а вот дело Прокофьева приостановили в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны. Дело Прокофьева теоретически могут возобновить, если, например, он не получит госнаграду после своего возвращения.
В ближайшее время приговор должны вынести Гарееву.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках