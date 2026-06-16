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Преступления Происшествия

Одному из экс-начальников университета им. Королева запросили 8 лет колонии

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районном суде Самары начались прения сторон по уголовному делу теперь уже бывшего начальника научно-исследовательской части СНИУ Альберта Гареева.

В понедельник, 15 июня, для Гареева запросили наказание: 8 лет колонии плюс лишение права заниматься определенной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями.

Изначально под уголовное дело о мошенничестве попали трое теперь уже бывших сотрудников Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева.

"По версии следствия, в 2023–2024 гг. подозреваемые сообщали работникам учебного заведения о необходимости передачи на нужды университета части их заработной платы и средств, полученных от выигранных вузом грантов. Таким способом обвиняемые завладели денежными средствами на сумму 4 млн рублей. 25 декабря 2024 года, в день, назначенный для очередной передачи денег в общей сумме 4,2 млн рублей, соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", — рассказывали в прокуратуре Самарской области.

По совокупности, по данным Волги Ньюс, в отношении троих подозреваемых были возбуждены 24 уголовных дела о мошенничествах. Фигурантами были проректор по научно-исследовательской работе ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева" Андрей Прокофьев, начальник научно-исследовательской части СНИУ Альберт Гареев и начальник управления сопровождения инновационных проектов и программ СНИУ Никита Зубарев.

Дело Гареева и Зубарева начали рассматривать, а вот дело Прокофьева приостановили в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны. Дело Прокофьева теоретически могут возобновить, если, например, он не получит госнаграду после своего возвращения.

В ближайшее время приговор должны вынести Гарееву.

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