Самарские таможенники не дали ввезти в страну почти тонну опасного вещества

Сотрудники Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области остановили попытку ввоза запрещенных веществ. На пункте пропуска "Орск" в большегрузе обнаружили тайники: в полуприцепе и специально оборудованном укрытии находились канистры с прозрачной жидкостью.
Экспертиза подтвердила, что это прекурсор для производства крупной партии мефедрона (1-(4‑Метилфенил)пропан‑1он), общая масса составила 970,5 кг.
Дополнительно в топливном баке обнаружили еще одну небольшую партию запрещенного компонента. В результате оперативных действий канал поставки был перекрыт.
"Службой по Оренбургской области Самарской таможни в отношении водителя возбуждено 3 уголовных дела по п. "б" ч.4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере). Расследование проводилось Орским линейным отделом МВД России на транспорте", — прокомментировали в самарской таможне.
Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии строго режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках