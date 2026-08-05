Самарские таможенники не дали ввезти в страну почти тонну опасного вещества

Сотрудники Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области остановили попытку ввоза запрещенных веществ. На пункте пропуска "Орск" в большегрузе обнаружили тайники: в полуприцепе и специально оборудованном укрытии находились канистры с прозрачной жидкостью.

Экспертиза подтвердила, что это прекурсор для производства крупной партии мефедрона (1-(4‑Метилфенил)пропан‑1он), общая масса составила 970,5 кг.

Дополнительно в топливном баке обнаружили еще одну небольшую партию запрещенного компонента. В результате оперативных действий канал поставки был перекрыт.

"Службой по Оренбургской области Самарской таможни в отношении водителя возбуждено 3 уголовных дела по п. "б" ч.4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере). Расследование проводилось Орским линейным отделом МВД России на транспорте", — прокомментировали в самарской таможне.

Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии строго режима.