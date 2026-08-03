Более 118 кг "соли": в Самарской области ФСБ и СОБР накрыли нарколабораторию

При осмотре частного дома в Борском районе правоохранители нашли и изъяли свыше 118 кг синтетического наркотика "а‑PVP", а также оборудование, которое использовали для его изготовления. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
Оперативники выяснили, что двое мужчин 37 и 38 лет обустроили в с. Борское нарколабораторию. Там они производили синтетические наркотики, чтобы потом их продавать.
Злоумышленников взяли с поличным: задержание провели сотрудники УФСБ при силовой поддержке отряда СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.
"Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере", — пояснили в службе безопасности.
Оба подозреваемых заключены под стражу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках