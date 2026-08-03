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Преступления Происшествия

Более 118 кг "соли": в Самарской области ФСБ и СОБР накрыли нарколабораторию

БОРСКОЕ. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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При осмотре частного дома в Борском районе правоохранители нашли и изъяли свыше 118 кг синтетического наркотика "а‑PVP", а также оборудование, которое использовали для его изготовления. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области

Оперативники выяснили, что двое мужчин 37 и 38 лет обустроили в с. Борское нарколабораторию. Там они производили синтетические наркотики, чтобы потом их продавать.

Злоумышленников взяли с поличным: задержание провели сотрудники УФСБ при силовой поддержке отряда СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области

"Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере", — пояснили в службе безопасности.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

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