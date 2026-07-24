Бастрыкин затребовал доклад о гибели ребенка в Тольятти: охранник задержан

Расследование смерти 10‑летнего мальчика в Тольятти поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. После появления информации о трагедии председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя самарского управления Павла Олейника детального доклада.
Напомним, вечером 23 июля на охраняемой территории у здания ресурсоснабжающей организации сотрудник ЧОПа заметил группу детей, которые перебирались через забор. Решив пресечь проникновение, мужчина грубо задержал одного из ребят. Он схватил 10‑летнего мальчика за ноги и резко потянул к себе. Из‑за этого ребенок сильно ударился о металлические прутья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, на следующий день мальчик умер в больнице.
Действия охранника квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Охранник задержан, решается вопрос о мере пресечения.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках