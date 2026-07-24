Бастрыкин затребовал доклад о гибели ребенка в Тольятти: охранник задержан

Расследование смерти 10‑летнего мальчика в Тольятти поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. После появления информации о трагедии председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя самарского управления Павла Олейника детального доклада.

Напомним, вечером 23 июля на охраняемой территории у здания ресурсоснабжающей организации сотрудник ЧОПа заметил группу детей, которые перебирались через забор. Решив пресечь проникновение, мужчина грубо задержал одного из ребят. Он схватил 10‑летнего мальчика за ноги и резко потянул к себе. Из‑за этого ребенок сильно ударился о металлические прутья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, на следующий день мальчик умер в больнице.

Действия охранника квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Охранник задержан, решается вопрос о мере пресечения.