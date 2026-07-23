Подозреваемый в налоговом преступлении на 251 млн рублей объявлен в розыск

В Самарской области расследуют крупное налоговое преступление. Директор компании подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 251 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
Уголовное дело возбуждено следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону. Основанием стали материалы, поступившие от УФНС по Самарской области.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель организации намеренно занижал налоговые платежи. Для этого он использовал неправомерные налоговые вычеты, в основу легли счета‑фактуры с недостоверными сведениями о контрагентах. Кроме того, в расходы по налогу на прибыль были включены затраты на покупку комплектующих и бывшего в употреблении оборудования, что не соответствовало действительности.
Из‑за этих действий в бюджет РФ не поступили средства на сумму свыше 251 млн рублей. При этом требования налоговой об уплате задолженности до сих пор не исполнены.
"В связи с тем, что фигурант от органов предварительного следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск", — уточнили в комитете.
Сейчас следователи продолжают работу: изучены материалы налоговой проверки, изъяты документы и выписки, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Также приняты обеспечительные меры — они должны помочь возместить ущерб государству. Оперативную поддержку расследованию оказывают сотрудники УФСБ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках