Подозреваемый в налоговом преступлении на 251 млн рублей объявлен в розыск

В Самарской области расследуют крупное налоговое преступление. Директор компании подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 251 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону. Основанием стали материалы, поступившие от УФНС по Самарской области.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель организации намеренно занижал налоговые платежи. Для этого он использовал неправомерные налоговые вычеты, в основу легли счета‑фактуры с недостоверными сведениями о контрагентах. Кроме того, в расходы по налогу на прибыль были включены затраты на покупку комплектующих и бывшего в употреблении оборудования, что не соответствовало действительности.

Из‑за этих действий в бюджет РФ не поступили средства на сумму свыше 251 млн рублей. При этом требования налоговой об уплате задолженности до сих пор не исполнены.

"В связи с тем, что фигурант от органов предварительного следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск", — уточнили в комитете.

Сейчас следователи продолжают работу: изучены материалы налоговой проверки, изъяты документы и выписки, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Также приняты обеспечительные меры — они должны помочь возместить ущерб государству. Оперативную поддержку расследованию оказывают сотрудники УФСБ по Самарской области.