В Самаре вынесли приговор за создание фирм-однодневок

Железнодорожный районный суд Самары огласил решение по делу Геннадия Щ. Мужчину обвинили в номинальной регистрации на свое имя двух организаций.
25-летний Геннадий, по версии следствия, решил подзаработать. Ему предложили 33800 руб. за регистрацию на его имя фирм-однодневок. Молодой человек предоставил комплект убедительных документов для регистрации фирм. При этом юный "бизнесмен" сознавал, что работать в этих фирмах не будет.
Но при проверках все вскрылось. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Служители Фемиды рассмотрели материалы на этой неделе в особом порядке. Подсудимый вину признал. В итоге ему назначили наказание - 180 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках