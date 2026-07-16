В Самаре вынесли приговор за создание фирм-однодневок

Железнодорожный районный суд Самары огласил решение по делу Геннадия Щ. Мужчину обвинили в номинальной регистрации на свое имя двух организаций.

25-летний Геннадий, по версии следствия, решил подзаработать. Ему предложили 33800 руб. за регистрацию на его имя фирм-однодневок. Молодой человек предоставил комплект убедительных документов для регистрации фирм. При этом юный "бизнесмен" сознавал, что работать в этих фирмах не будет.

Но при проверках все вскрылось. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Служители Фемиды рассмотрели материалы на этой неделе в особом порядке. Подсудимый вину признал. В итоге ему назначили наказание - 180 часов обязательных работ.