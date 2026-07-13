Селянина из Кошек осудили за то, что он хранил дома партию конопли

В полицию Кошкинского района поступила информация, что ранее не судимый 40-летний специалист муниципального предприятия причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Осматривая дом подозреваемого, правоохранители привлекли кинолога со служебной собакой. Специально обученный пес обозначил участки, где могли находиться следы наркотиков. В итоге на чердаке летней кухни были обнаружены и изъяты пакеты с частями растений общей массой более 146 граммов и приспособления для употребления наркотиков.

Задержанный пояснил, что нарвал и высушил дикорастущие травы для собственного употребления. Возбужденное уголовное дело передали в суд. Кошкинский районный суд вынес обвинительный приговор: с учетом всех обстоятельств отцу двух малолетних детей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.