Селянина из Кошек осудили за то, что он хранил дома партию конопли

В полицию Кошкинского района поступила информация, что ранее не судимый 40-летний специалист муниципального предприятия причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Осматривая дом подозреваемого, правоохранители привлекли кинолога со служебной собакой. Специально обученный пес обозначил участки, где могли находиться следы наркотиков. В итоге на чердаке летней кухни были обнаружены и изъяты пакеты с частями растений общей массой более 146 граммов и приспособления для употребления наркотиков.
Задержанный пояснил, что нарвал и высушил дикорастущие травы для собственного употребления. Возбужденное уголовное дело передали в суд. Кошкинский районный суд вынес обвинительный приговор: с учетом всех обстоятельств отцу двух малолетних детей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках