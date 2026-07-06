В Самарской области мошенники выманили у пенсионерки 300 тысяч рублей

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионеру позвонила женщина, которая представилась женой ее внука и сообщила, что по ее вине произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Лже-родственница попросила якобы для освобождения от уголовной ответственности передать "кому следует" деньги. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.