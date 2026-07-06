В Самарской области мошенники выманили у пенсионерки 300 тысяч рублей

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Пенсионеру позвонила женщина, которая представилась женой ее внука и сообщила, что по ее вине произошло ДТП, в котором пострадали люди.
Лже-родственница попросила якобы для освобождения от уголовной ответственности передать "кому следует" деньги. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках