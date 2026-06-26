В Нефтегорске избили пенсионера после замечания о шуме под окнами

Житель Нефтегорска пойдет под суд за угрозу убийством и взлом квартиры пенсионера, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2026 года. Поводом для агрессии стала обычная просьба пожилого жителя дома № 40 по ул. Нефтяников в Нефтегорске, который попросил водителя заглушить долго работавший под окнами мотор. Вместо того чтобы выполнить просьбу, обвиняемый силой проник в квартиру пенсионера, избил его и угрожал убийством.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям УК РФ, а именно угроза убийством и незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия. Обвиняемый вину признал.

Дело рассмотрит мировой суд Нефтегорского района.





