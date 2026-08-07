Полицейские нашли мужчину, который избил женщину в магазине в Тольятти

Интернет-паблики облетело видео, на котором в магазине мужчина нападает на женщину. Сообщается, что действие происходит в Тольятти.

"На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как мужчина входит в помещение, здоровается с каким-то покупателем, спокойно заходит за прилавок и без единого слова хватает женщину за голову. Он резко бросает ее на пол и начинает избивать — коленом, кулаками, ногами. Она кричит, пытается закрыться руками. Мужчина не реагирует. Бьет лежачую", — рассказывают интернет-пользователи.

Видео уже заинтересовало полицейских. Как рассказали журналисту Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области, мужчину нашли. Он — 1980 года рождения. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемый теперь под подпиской о невыезде. Известно, что ранее он не судим.