Полицейские нашли мужчину, который избил женщину в магазине в Тольятти

Интернет-паблики облетело видео, на котором в магазине мужчина нападает на женщину. Сообщается, что действие происходит в Тольятти.
"На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как мужчина входит в помещение, здоровается с каким-то покупателем, спокойно заходит за прилавок и без единого слова хватает женщину за голову. Он резко бросает ее на пол и начинает избивать — коленом, кулаками, ногами. Она кричит, пытается закрыться руками. Мужчина не реагирует. Бьет лежачую", — рассказывают интернет-пользователи.
Видео уже заинтересовало полицейских. Как рассказали журналисту Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области, мужчину нашли. Он — 1980 года рождения. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Подозреваемый теперь под подпиской о невыезде. Известно, что ранее он не судим.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках