Стало известно, где отключат свет с 8 по 10 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
08.08.2026 г. 09-00 — 10-30 (время местное):
Похвистневский район:
с. Чекалинка (ул. Чекмасова)
08.08.2026 г. 10-30 — 12-00 (время местное):
Похвистневский район:
с. Среднее Аверкино (ул. Центральная)
08.08.2026 г. 12-00 — 13-30 (время местное):
Похвистневский район:
с. Среднее Аверкино (ул. Спортивная)
08.08.2026 г. 13-30 — 15-00 (время местное):
Похвистневский район:
с. Среднее Аверкино (ул. Спортивная)
08.08.2026 г. 15-00 — 16-30 (время местное):
Похвистневский район:
п. Матьян (Полностью)
10.08.2026 г. 08-00 — 16-00 (время местное):
Кинель-Черкасский район:
с. Александровка (ул. Специалистов д. № 11 и 12)
08.08.2026 года с 8-30 до 20-00 (время местное):
Богатовский район:
с. Съезжее, (ул. Бунтова, ул. Советская)
08.08.26г. с 10-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский р-н:
с. Ягодное (ул. Рыбацкая, Васильковая).
09.08.2026 года с 8-30 до 20-00 (время местное):
Богатовский район:
с. Съезжее, (ул. Бунтова, ул. Советская)
09.08.2026 года с 8-30 до 17-00 (время местное):
Богатовский район:
п. Петровский, (ул. Петровская)
09.08.26г. с 10-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский р-н:
с. Ягодное (ул. Смоленская).
10.08.26г. с 12-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский р-н:
с. Ташелка (ул. Менжинского, Советская, Полевая).
10.08.2026 с 8-00 до 16-00 (время местное):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
10.08.2026 с 9-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Старое Аделяково
10.08.2026 с 9-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Пролетарий
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесничество)
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (Лучистая).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (Береева).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная)
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (Муратовых).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (Овражная).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
г. Чапаевск:
(ул. Суворова, пер. Суворовский, ул. Щорса, ул. Жуковского, ул. Гончарова, ул. Ульянова, ул. Достоевского, ул. Шевченко, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Макаренко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова)
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Большечерниговский район:
п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Набережная, РТПЦ, ПАО "Мегафон)
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка (ул. Шоссейная, Центральная, Набережная, Зеленая, Костеловской, ООО "Волна", Почта России, ПАО Ростелеком, ООО "СВГК", ПАО "Мегафон")
10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Большечерниговский район:
п. Восточный (ООО "Колос")
10.08.2026 с 9-00 до 16-00 (время местное):
Красноармейский район:
п. Колывань (ул. Казанская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.