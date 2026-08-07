Стало известно, где отключат свет с 8 по 10 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.08.2026 г. 09-00 — 10-30 (время местное):

Похвистневский район:

с. Чекалинка (ул. Чекмасова)

08.08.2026 г. 10-30 — 12-00 (время местное):

Похвистневский район:

с. Среднее Аверкино (ул. Центральная)

08.08.2026 г. 12-00 — 13-30 (время местное):

Похвистневский район:

с. Среднее Аверкино (ул. Спортивная)

08.08.2026 г. 13-30 — 15-00 (время местное):

Похвистневский район:

с. Среднее Аверкино (ул. Спортивная)

08.08.2026 г. 15-00 — 16-30 (время местное):

Похвистневский район:

п. Матьян (Полностью)

10.08.2026 г. 08-00 — 16-00 (время местное):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка (ул. Специалистов д. № 11 и 12)

08.08.2026 года с 8-30 до 20-00 (время местное):

Богатовский район:

с. Съезжее, (ул. Бунтова, ул. Советская)

08.08.26г. с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский р-н:

с. Ягодное (ул. Рыбацкая, Васильковая).

09.08.2026 года с 8-30 до 20-00 (время местное):

Богатовский район:

с. Съезжее, (ул. Бунтова, ул. Советская)

09.08.2026 года с 8-30 до 17-00 (время местное):

Богатовский район:

п. Петровский, (ул. Петровская)

09.08.26г. с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский р-н:

с. Ягодное (ул. Смоленская).

10.08.26г. с 12-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский р-н:

с. Ташелка (ул. Менжинского, Советская, Полевая).

10.08.2026 с 8-00 до 16-00 (время местное):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

10.08.2026 с 9-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Аделяково

10.08.2026 с 9-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Пролетарий

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесничество)

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (Лучистая).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (Береева).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная)

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (Муратовых).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (Овражная).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

г. Чапаевск:

(ул. Суворова, пер. Суворовский, ул. Щорса, ул. Жуковского, ул. Гончарова, ул. Ульянова, ул. Достоевского, ул. Шевченко, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Макаренко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова)

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Набережная, РТПЦ, ПАО "Мегафон)

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Шоссейная, Центральная, Набережная, Зеленая, Костеловской, ООО "Волна", Почта России, ПАО Ростелеком, ООО "СВГК", ПАО "Мегафон")

10.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ООО "Колос")

10.08.2026 с 9-00 до 16-00 (время местное):

Красноармейский район:

п. Колывань (ул. Казанская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.