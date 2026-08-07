Самарская область выходит на мировой рынок семенного картофеля

В ООО "Агростар" в селе Староганькино Похвистневского района были представлены селекционные достижения в рамках комплексного научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.
Проект служит практическим инструментом достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Создание собственной линейки сортов картофеля для глубокой переработки (производства чипсов, картофеля фри и хлопьев) решает задачу импортозамещения в сфере семеноводства и снижает зависимость отечественного АПК от зарубежного посадочного материала.
Мероприятие объединило представителей науки, сельхозтоваропроизводителей и международных партнеров, подтвердив статус Самарской области как одного из центров отечественной селекции картофеля.
"В России растет запрос на собственные сорта. Наша государственная цель - чтобы российская селекция была в производстве, чтобы мы могли опираться на свои сорта и не зависеть от зарубежных. Сегодня мы эту задачу практически выполнили - ждем государственной регистрации", - отметил генеральный директор ООО "Агростар" Илья Молянов.
В Государственном реестре уже зарегистрированы самарские сорта Джулия, Альва и Гелия. Вместе с сортами Гранд и Гулливер они выращиваются на семенные цели на площади 77 га. На государственные испытания поданы Фрайя для производства картофеля фри, а также чипсовые сорта Симона и Люси. Готовится к подаче сорт с красной кожурой Тайра.
Важным событием стало посещение предприятия генеральным директором индийской компании "Технико" господином Н.К.Джа, представляющим интересы крупного индийского концерна ITC Limited. В рамках визита он ознакомился с сортовыми достижениями и провел дегустационную оценку клубней.
"Мы будем демонстрировать эти сорта в Индии и продвигать тему новых российских сортов, которые могут быть полезны местному рынку", - заявил Н.К.Джа.
В рамках сотрудничества с компанией "Технико" ведется регистрация трех сортов самарской селекции в Индии: Джулия - для раннего рынка и товарных целей, Гранд - для переработки на хлопья, Альва - для картофеля фри. Совместная работа направлена на выход с семенным картофелем на рынки Юго-Восточной Азии.
Для сельхозтоваропроизводителей появление отечественных сортов, адаптированных к условиям региона и пригодных для механизированной уборки и длительного хранения, означает доступ к качественному семенному материалу без валютных рисков и логистических ограничений.
"Для нас очень актуально развитие чипсового направления, потому что весь чипсовый картофель раньше шел из импортных сортов, продукция поступала из Египта, из Европы. А сейчас, с появлением российского сорта, мы сможем закрыть рынок своими сортами", - подчеркнул генеральный директор ООО "Паслен Агро" Евгений Переседов.
С 2018 г. при поддержке государства в "Агростаре" построены селекционная лаборатория, тепличный комплекс из пяти теплиц, позволяющий получать более 50 тысяч оздоровленных мини-клубней за два сезона в год, создано 14 га укрывных площадей для выращивания мини-клубней, запущен склад с холодильным оборудованием на 500 тонн семенного картофеля.
Создание полных технологических цепочек - от научной селекции и производства семенного материала до выращивания, хранения, переработки и выхода на внутренние и внешние рынки - отвечает задачам, обозначенным губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в программе социально-экономического развития региона. Такой подход формирует современную высокотехнологичную аграрную систему, основанную на собственных разработках, импортонезависимости, кооперации науки и бизнеса, новых рабочих местах, добавленной стоимости внутри региона и росте конкурентоспособности экономики области.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами