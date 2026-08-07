Самарская область выходит на мировой рынок семенного картофеля

В ООО "Агростар" в селе Староганькино Похвистневского района были представлены селекционные достижения в рамках комплексного научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.

Проект служит практическим инструментом достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Создание собственной линейки сортов картофеля для глубокой переработки (производства чипсов, картофеля фри и хлопьев) решает задачу импортозамещения в сфере семеноводства и снижает зависимость отечественного АПК от зарубежного посадочного материала.

Мероприятие объединило представителей науки, сельхозтоваропроизводителей и международных партнеров, подтвердив статус Самарской области как одного из центров отечественной селекции картофеля.

"В России растет запрос на собственные сорта. Наша государственная цель - чтобы российская селекция была в производстве, чтобы мы могли опираться на свои сорта и не зависеть от зарубежных. Сегодня мы эту задачу практически выполнили - ждем государственной регистрации", - отметил генеральный директор ООО "Агростар" Илья Молянов.

В Государственном реестре уже зарегистрированы самарские сорта Джулия, Альва и Гелия. Вместе с сортами Гранд и Гулливер они выращиваются на семенные цели на площади 77 га. На государственные испытания поданы Фрайя для производства картофеля фри, а также чипсовые сорта Симона и Люси. Готовится к подаче сорт с красной кожурой Тайра.

Важным событием стало посещение предприятия генеральным директором индийской компании "Технико" господином Н.К.Джа, представляющим интересы крупного индийского концерна ITC Limited. В рамках визита он ознакомился с сортовыми достижениями и провел дегустационную оценку клубней.

"Мы будем демонстрировать эти сорта в Индии и продвигать тему новых российских сортов, которые могут быть полезны местному рынку", - заявил Н.К.Джа.

В рамках сотрудничества с компанией "Технико" ведется регистрация трех сортов самарской селекции в Индии: Джулия - для раннего рынка и товарных целей, Гранд - для переработки на хлопья, Альва - для картофеля фри. Совместная работа направлена на выход с семенным картофелем на рынки Юго-Восточной Азии.

Для сельхозтоваропроизводителей появление отечественных сортов, адаптированных к условиям региона и пригодных для механизированной уборки и длительного хранения, означает доступ к качественному семенному материалу без валютных рисков и логистических ограничений.

"Для нас очень актуально развитие чипсового направления, потому что весь чипсовый картофель раньше шел из импортных сортов, продукция поступала из Египта, из Европы. А сейчас, с появлением российского сорта, мы сможем закрыть рынок своими сортами", - подчеркнул генеральный директор ООО "Паслен Агро" Евгений Переседов.

С 2018 г. при поддержке государства в "Агростаре" построены селекционная лаборатория, тепличный комплекс из пяти теплиц, позволяющий получать более 50 тысяч оздоровленных мини-клубней за два сезона в год, создано 14 га укрывных площадей для выращивания мини-клубней, запущен склад с холодильным оборудованием на 500 тонн семенного картофеля.

Создание полных технологических цепочек - от научной селекции и производства семенного материала до выращивания, хранения, переработки и выхода на внутренние и внешние рынки - отвечает задачам, обозначенным губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в программе социально-экономического развития региона. Такой подход формирует современную высокотехнологичную аграрную систему, основанную на собственных разработках, импортонезависимости, кооперации науки и бизнеса, новых рабочих местах, добавленной стоимости внутри региона и росте конкурентоспособности экономики области.