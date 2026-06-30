Новейшие разработки оценили аграрии на Дне поля в Самарской области

В Самарской области состоялся сельскохозяйственный форум "Самарский День поля — 2026". Эта одна из крупнейших аграрных площадок Поволжья, объединила представителей органов власти, науки, бизнеса, сельхозпредприятий, семеноводческих компаний и производителей техники.
Форум стал площадкой для обмена опытом и демонстрации того, как в регионе реализуются задачи национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" через развитие селекции и семеноводства, внедрение современных технологий, модернизацию производства и подготовку кадров для АПК.
"Мы рассчитываем получить эффект от обмена опытом, связями и деловыми контактами в поставке новых технологий, новых семян, препаратов, которые разрабатываются постоянно. Это в итоге скажется на снижении себестоимости производимой продукции и повышении эффективности сельского хозяйства в регионе в целом", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, открывая пленарное заседание.
Внимание на форуме было сосредоточено на господдержке приоритетных направлений развития АПК. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов констатировал, что в 2026 г. в Самарской области благодаря правительству региона и губернатору Вячеславу Федорищеву ни одна из ранее принятых программ по линии регионального минсельхоза не была скорректирована или сокращена в финансировании.
Интерес участников форума традиционно привлекли опытные делянки агрополигона, где были показаны сотни сортов и гибридов ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна и кормовых культур. Все посевы были выращены в одинаковых почвенно-климатических условиях и по единой технологии, что позволило аграриям объективно сравнить урожайность, качество и перспективы применения различных сортов в своих хозяйствах.
Председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко уточнил, что День поля включает в себя комплексные испытания семян, удобрений, средств защиты растений и технологий. "Сочетание урожайности и качества продукции — залог высокой цены. Главное — сделать правильный выбор культур и сортов. Здесь, на демонстрационных площадках, широко представлены сортовые новинки отечественного производства, которые показывают отличные результаты", — отметил он.
Свои разработки на форуме представили компании, производящие удобрения.
Также на выставочной площадке была представлена и современная сельскохозяйственная техника. Формат Дня поля позволяет не просто показать машины, но и дать аграриям возможность увидеть технологии в работе, обменяться опытом и подобрать решения под конкретные задачи хозяйств.
На дискуссионной панели по семеноводству эксперты обсудили перспективы отечественного рынка семян, а на круглом столе "Золотой фонд Поволжья" специалисты НИИ "Жигулевские сады" представили достижения в области селекции плодово-ягодных культур.
Отдельные секции форума были посвящены животноводству. Их участники обсудили современные технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота и пришли к выводу, что высокая продуктивность стада во многом зависит от эффективных программ кормления и формирования собственной качественной кормовой базы.
Еще одной темой деловой программы стало развитие агротуризма. Участникам представили опыт хозяйств, совмещающих сельскохозяйственное производство с туристическими маршрутами. По мнению специалистов, такой подход способствует диверсификации доходов предприятий и популяризации сельского образа жизни. Практическим примером стала экскурсия на сыроварню Viva Speranza, где участники познакомились с тем, как переработка молока может стать частью туристического проекта.
Завершил "Самарский День поля — 2026" фестиваль ручной косьбы "Жигулевский косарь". Мастер-класс для участников провел представитель комитета культуры Камышлинского района Марат Шавалиев. "Мой захват — около 3 метров, при стандарте в полтора. Это искусство, которое требует и физической силы, и понимания природы", — поделился секретами мастер.
Форум "Самарский День поля — 2026" в очередной раз подтвердил статус Самарской области как одного из лидеров агропромышленного комплекса страны, где наука, бизнес и власть работают в единой связке, обеспечивая продовольственную безопасность.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами