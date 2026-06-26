В Самарской области в разгаре кормозаготовительная кампания

В Самарской области набирает обороты кампания по заготовке кормов, информацию предоставили в пресс‑службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Кормозаготовительная кампания уже охватила 27 районов области. Площадь посевов кормовых культур, с которых планируют собрать корма к зимнему сезону, составляет 109 тыс. гектаров. Кроме того, в заготовку будут вовлечены естественные сенокосы и пастбища.
Сельхозпроизводители должны заготовить 77 тыс. тонн сена и 152 тыс. тонн сенажа. Перед фермерскими хозяйствами стоит своя задача: обеспечить запасы в объёме 104 тыс. тонн сена и 22 тыс. тонн сенажа. Уже сейчас в сельхозорганизациях заложено 4,7 тыс. тонн сена и 70,6 тыс. тонн сенажа.
Полным ходом идут работы и в ООО "Сергиевское" Красноармейского района, аграрии как раз приступили к закладке сенажа. "На сенаж мы вышли только сегодня, первый день. А вот сена скошено порядка 300 га. Пока часть лежит в валке. Как только подсохнет — сразу приступим к сбору и складированию. Будем убирать на гумно, в склады на животноводческом комплексе. Сено для нас — важный грубый корм, без него зимний рацион неполный, так что ждем солнышка и работаем по обстановке", — комментирует генеральный директор Сергей Бутров.
Сегодня в хозяйстве содержится 850 голов черно-пестрой породы молочного направления. Благодаря грамотной организации заготовки разнообразных кормов хозяйство стабильно наращивает надои.
В 2026 г. в секторе кормовых культур "Сергиевского" запланировано 380 га кукурузы, почти 300 га многолетних трав и 270 га суданской травы. Сейчас аграрии вышли на 4,5–5 т/га, но в планах — достичь 7 т/га. Для этого постепенно засевают новые площади. По словам замдиректора по растениеводству Аскара Курмашова, уже заложено 214 га, и этого, по его оценке, должно хватить хозяйству на ближайшие 3 года.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами