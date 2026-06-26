В Самарской области в разгаре кормозаготовительная кампания

В Самарской области набирает обороты кампания по заготовке кормов, информацию предоставили в пресс‑службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Кормозаготовительная кампания уже охватила 27 районов области. Площадь посевов кормовых культур, с которых планируют собрать корма к зимнему сезону, составляет 109 тыс. гектаров. Кроме того, в заготовку будут вовлечены естественные сенокосы и пастбища.

Сельхозпроизводители должны заготовить 77 тыс. тонн сена и 152 тыс. тонн сенажа. Перед фермерскими хозяйствами стоит своя задача: обеспечить запасы в объёме 104 тыс. тонн сена и 22 тыс. тонн сенажа. Уже сейчас в сельхозорганизациях заложено 4,7 тыс. тонн сена и 70,6 тыс. тонн сенажа.

Полным ходом идут работы и в ООО "Сергиевское" Красноармейского района, аграрии как раз приступили к закладке сенажа. "На сенаж мы вышли только сегодня, первый день. А вот сена скошено порядка 300 га. Пока часть лежит в валке. Как только подсохнет — сразу приступим к сбору и складированию. Будем убирать на гумно, в склады на животноводческом комплексе. Сено для нас — важный грубый корм, без него зимний рацион неполный, так что ждем солнышка и работаем по обстановке", — комментирует генеральный директор Сергей Бутров.

Сегодня в хозяйстве содержится 850 голов черно-пестрой породы молочного направления. Благодаря грамотной организации заготовки разнообразных кормов хозяйство стабильно наращивает надои.

В 2026 г. в секторе кормовых культур "Сергиевского" запланировано 380 га кукурузы, почти 300 га многолетних трав и 270 га суданской травы. Сейчас аграрии вышли на 4,5–5 т/га, но в планах — достичь 7 т/га. Для этого постепенно засевают новые площади. По словам замдиректора по растениеводству Аскара Курмашова, уже заложено 214 га, и этого, по его оценке, должно хватить хозяйству на ближайшие 3 года.