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Сельхозкооператив из Сухой Вязовки вводит в оборот заброшенные гектары

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суховязовский СПК участвует в федеральной программе "Земля", которая с 2022 г. помогает возвращать в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые пашни, сообщили в администрации Волжского района.

Фото: администрация Волжского района

Заросшие участки требуют серьезных усилий: глубокая вспашка, корчевание пней, дискование. Собственного парка техники недостаточно, поэтому кооператив привлекает арендованную. "Отдачи раньше чем через три года не жди", — признается руководитель. При этом за 19 лет его работы удалось ввести в оборот почти 4 000 гектаров — сегодня общая площадь обрабатываемых земель достигла 5 500 гектаров.

Недавно хозяйство посетил Вячеслав Чаплыгин, руководитель районного управления сельского хозяйства. Он положительно оценил состояние посевов: отметил их чистоту, своевременную обработку гербицидами, а также то, что хозяйство заблаговременно закупило все необходимое для сезонных работ.

В текущем сезоне в кооперативе выращивают традиционные для региона культуры — озимую пшеницу, ячмень и подсолнечник, а также осваивают новое направление: впервые в районе 200 гектаров засеяли топинамбуром. Этот эксперимент стал важным шагом в расширении ассортимента сельхозпродукции в районе.

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