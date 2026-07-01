Сельхозкооператив из Сухой Вязовки вводит в оборот заброшенные гектары

Суховязовский СПК участвует в федеральной программе "Земля", которая с 2022 г. помогает возвращать в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые пашни, сообщили в администрации Волжского района.
Заросшие участки требуют серьезных усилий: глубокая вспашка, корчевание пней, дискование. Собственного парка техники недостаточно, поэтому кооператив привлекает арендованную. "Отдачи раньше чем через три года не жди", — признается руководитель. При этом за 19 лет его работы удалось ввести в оборот почти 4 000 гектаров — сегодня общая площадь обрабатываемых земель достигла 5 500 гектаров.
Недавно хозяйство посетил Вячеслав Чаплыгин, руководитель районного управления сельского хозяйства. Он положительно оценил состояние посевов: отметил их чистоту, своевременную обработку гербицидами, а также то, что хозяйство заблаговременно закупило все необходимое для сезонных работ.
В текущем сезоне в кооперативе выращивают традиционные для региона культуры — озимую пшеницу, ячмень и подсолнечник, а также осваивают новое направление: впервые в районе 200 гектаров засеяли топинамбуром. Этот эксперимент стал важным шагом в расширении ассортимента сельхозпродукции в районе.
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чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член