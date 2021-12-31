Качественные семена яровых и озимых культур от "Возрождение 98"

Почти четверть века семеноводческое предприятие "Возрождение 98" снабжает сельхозпроизводителей региона элитными семенами, произведенными в условиях Самарской области с использованием современных сберегающих технологий.
- яровая пшеница: твердая — Марина Элита, Безенчукская Нива Элита, Ясенка Нива Элита Безенчукская Крепость Суперэлита и мягкая Кинельская Нива Элита, Кинельская 2010 Элита;
- яровая пшеница: Скипетр, Поволжская Нива, Поволжская 86, Бригада;
- лен: Северный РС-1, Август РС-1;
- суданская трава: Кинельская 100 РС-1;
- горчица желтая: Люкс РСТ;
- горчица белая: Рапсодия РСТ;
- соя: Самер 1 Элита РС-1, Самер 4 Элита РС-1, Волма РС-2, Припять РС-2;
- подсолнечник: Скороспелый 87 РС-1, Алтай кондитерский РС-2
- озимая пшеница: Скипетр Элита, Поволжская Нива Элита, Поволжская 86 Элита, Бригада Элита
Элитные семена зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур производятся на основе достижений аграрной науки.
Технологический процесс обеспечен и оснащен необходимой современной техникой отечественного и зарубежного производства, введены приемы точного земледелия.
Сотрудничество с научными учреждениями обеспечивает хозяйству поставку оригинального семенного материала с правом дальнейшей реализации.
ООО "Возрождение 98" — участник ассоциации производителей семян сельскохозяйственных культур, член Зернового союза России, член Национального союза селекционеров и семеноводов России, имеет лицензию Министерства сельского хозяйства РФ на осуществление деятельности по производству элитных семян сельскохозяйственных растений.
Адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Народная, 2а.
Тел. (846) 999-21-22,
8-939-700-99-51, 8-927-744-69-69, 8-927-204-27-17, 8-927-688-75-20
e-mail: semena@vozrozhdenie98.ru
www.vozrozhdenie98.ru