Иван Носков: "Время собирать камни пришло!"

Самые главные итоги года для Самары мы попросили подвести главу города Ивана Носкова. В каких проектах можно поставить уверенную точку, а какие стали только заделом на будущее? Чем запомнится уходящий год лично Ивану Носкову? Об этом - в нашем интервью.

— Иван Николаевич, в ноябре 2025 года Самара приняла крупное международное спортивное мероприятие "Россия — спортивная держава". В столице региона также прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. Самара справилась? Как вы оцениваете работу городских служб, задействованных в подготовке и проведении форума? Какие возможности перед городом открыло это международное мероприятие?

— Городские службы обеспечивали порядок и чистоту во время проведения форума, считаю, что со своей задачей они справились. Что касается перспектив… Президент России Владимир Владимирович Путин особо отметил, что необходимо развивать не только традиционные, но и адаптивные виды спорта. На самом деле, адаптивный спорт не менее зрелищный и яркий, чем обычный, а спортсмены демонстрируют не только волю к победе, но еще и волю к жизни. Я смотрел футбол слепых, спортсменов с нарушениями ОВЗ, плавание, легкую атлетику. Это действительно сильное зрелище.

По итогам форума провели встречу с президентом Паралимпийского комитета России, опыт совместной работы по строительству центра адаптивных видов спорта у нас есть. Я уверен, что в Самаре должен быть такой центр.

— 2025 год стал первым годом вашего руководства Самарой. Можно сказать, что формирование вашей управленческой команды завершено? Какими соображениями вы руководствуетесь, когда приглашаете людей в свою команду? Почему в ней так много специалистов из других городов России?

— Много? В общей команде сотрудников администрации — менее 1%. Пригласил всех, кого считаю профессионалами, умеющими работать на команду и результат, имеющих опыт управленческой работы и знания, которые могут быть полезны Самаре. При этом подавляющее большинство тех, кто давно работает в структуре администрации — остались работать, некоторые даже пошли на повышение, получили возможность раскрыться. При этом любой коллектив — это живой организм, любой сотрудник может по тем или иным причинам уволиться, и никогда нельзя сказать, что он сформирован окончательно и бесповоротно. Но костяк команды — да, сформирован.

— Какие застарелые проблемы города-миллионника вам и вашей команде удалось сдвинуть с мертвой точки в 2025 году?

— Давайте определимся сначала с кругом проблем. Это изношенные коммунальные сети, большое количество заброшенных аварийных и ветхих домов, которые до сих пор не расселены или даже не признаны аварийными, для исторического центра также характерен недостаток парковок, притом что основной поток туристов едет именно в центр, изношенность электротранспорта и трамвайной инфраструктуры, точечная застройка, нехватка социальных учреждений, изношенность внутриквартальных проездов, пляжной инфраструктуры.

В этом году удалось достичь договоренности с ресурсоснабжающими организациями о расширении производственных программ и более интенсивной замене сетей. Активизировали работу по расселению и завершили первый этап программы расселения, который должен был быть завершен еще в прошлом году. Запускаем пилотный проект организации платных парковок в историческом центре — пока реакция, скажем так, далека от положительной, но я уверен, что все поменяется, когда будет виден результат.

Что касается градостроительства, то с августа в Правила землепользования и застройки были внесены существенные изменения. Для среднеэтажной и многоэтажной застройки теперь обязательна подготовка документации по планировке территории. Сами Правила приведены в соответствие с генеральным планом. Никакой точечной застройки больше не будет.

И в ближайшие годы планируем ввести в эксплуатацию 2,5 млн кв. метров жилья, 11 школ, 3 детских сада, благоустроить 75 общественных территорий, построить и реконструировать 9 спортивных объектов, 5 учреждений культуры и 8 объектов дорожного хозяйства. Это предусмотрено Стратегией развития Самары до 2036 года.

— Кстати, о Стратегии. Принята ли она? Почему этот документ необходим городу?

— Это стратегический план мероприятий, выполняя которые мы сможем к 2036 году выйти в топ-5 городов-миллионников России. Этот документ необходим, чтобы понимать вектор развития города, распланировать основные мероприятия по всем сферам городского хозяйства. В какой-то степени это дорожная карта. Это не первая Стратегия, не какая-то новинка — предыдущая была принята в 2015 году и морально устарела, так как не учитывала реальной экономической и политической обстановки. Поэтому принятая Стратегия — это не догма, она тоже может изменяться, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось.

Выполняя план мероприятий, заложенный в Стратегии развития Самары, мы можем к 2036 году выйти в топ-5 городов-миллионников России

— Планируется ли распространить платные парковки на другие территории города в будущем? Выбран ли инвестор, с которым мэрия города будет сотрудничать по этому проекту? Если не выбран, то когда планируется это сделать?

— Цель платных парковок — это в первую очередь организация комфортного и безопасного движения там, где это особенно необходимо. Если практика покажет эффективность платных парковок (а она уже показала во многих других городах) — будем расширять сеть. В том числе и в новых районах, если в этом будет необходимость.

Запускаем пилотный проект организации платных парковок в историческом центре — пока реакция, скажем так, далека от положительной, но я уверен, что все поменяется, когда будет виден результат

— В какой степени после разграничения полномочий администрация Самары участвует в градостроительной политике города, согласовании проектов застройки и проектов комплексного развития территорий?

— Администрация Самары активно участвует в Градостроительных советах при губернаторе Самарской области, на которых рассматриваются проекты КРТ, проводит заседания Комиссий по землепользованию и застройке. По результатам комиссии по заявлениям жителей Самары вырабатываются рекомендации для министерства градостроительной политики. И в обязанности муниципалитета входит организация общественных обсуждений, в том числе — по сложным территориям.

— В октябре 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о создании в Самаре еще одного района. Известно ли, это будет еще одна административная единица, то есть десятый район города? Или это будет микрорайон в составе Кировского района?

— Предложение ценное и интересное, уверен, в новом районе будет достаточно социальных объектов, которых не хватает тому же Кировскому району. В любом случае, говорим ли мы про десятый район Самары или микрорайон в составе Кировского района, необходимо учесть транспортную развязку.

— Какие социальные объекты в городе были введены в эксплуатацию в 2025 году или планируется ввести в 2026–2028 годах?

— В этом году закончили строительство ФОКа в Ленинском районе. В следующем — достроим ФОК в поселке Прибрежный. При поддержке правительства Самарской области и губернатора планируем начать строительство детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и проспекта Карла Маркса и детсада в жилом комплексе "Амград", спроектировать новый корпус школы "Яктылык" на улице Александра Матросова, выполнить капитальный ремонт школы № 13 с ремонтом пристроя, школы № 140, школы № 8.

По социальной сфере — предстоит реконструкция пищеблока центра "Заря", строительство нового музейно-выставочного центра "Самара космическая" с планетарием, проектирование реконструкции дома культуры поселка Зубчаниновка.

Из крупных объектов дорожного строительства назову капремонт дороги по улице Дачной. Плюс предстоит текущая работа по благоустройству общественных пространств, дворов, ремонту дорог и проездов, переселению жителей из аварийного и ветхого фонда, демонтаж заброшенных объектов, восстановление объектов культурного наследия — и масса других задач. Так что всей нашей команде придется потрудиться не покладая рук.

— Каким вам видится развитие Самары в 2026 году? Какие цели на ближайшие годы вы как глава города ставите перед собой?

— Все цели есть в Стратегии развития Самары. У Самары есть потенциал для развития, перспективы, славное прошлое и, я уверен, не менее светлое будущее. По-моему, время собирать камни пришло.