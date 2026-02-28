В Самарской области прогнозируются метель и гололедица

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
28 февраля до конца дня с сохранением ночью и утром 1 марта местами по области ожидается сильный снег, метель, при ухудшении видимости 500-1000 м, гололед, на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
МЧС России напоминает:
— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
— будь внимателен и осторожен на дорогах;
— избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
