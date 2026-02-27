16+
Сюжеты:
В Самаре пройдет плановая проверка системы оповещения населения Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск В ближайшие дни в Самарской области потеплеет до 0°C Тольяттинец пытается отсудить более 40 млн рублей за два "бракованных" Mercedes

Общество

Молодежь Самарской области приглашают в летние школы "Таврида.АРТ"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 25 февраля, начался прием заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий "Меганом" в арт-кластере "Таврида" в Крыму. Программы пройдут с июня по сентябрь 2026 г. и объединят молодежь из всех регионов России, включая Самарскую область. Участие бесплатное, а заявки уже сейчас принимают на официальном сайте проекта.

Фото: пресс-служба Таврида.АРТ

Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и поддерживается федеральной программой "Таврида.АРТ", одной из крупнейших образовательных платформ для молодых творцов страны.  

Летние школы — это семидневные программы культурно-просветительского формата, где эксперты делятся знаниями и опытом с молодыми творцами, а участники на практике осваивают навыки, необходимые им для творческого и профессионального роста, а также совместно создают новые проекты. Каждая летняя школа включает несколько арт-школ по разным направлениям.

"Каждый сезон летних школ Академии "Меганом" мы не просто обновляем программу, а стараемся отвечать на реальные запросы творческих индустрий и создавать возможности для молодых людей нашей страны. Мы берем во внимание и тот факт, что современная культура очень многогранна: в ней, с одной стороны, ярко проявляется интерес к традициям и классическим подходам, а с другой — очевиден поиск новых форм и инструментов для самовыражения. Концепция наших летних школ, как и всего проекта "Таврида.АРТ", в том, чтобы все эти тренды объединять на одной площадке, создавая почву для взаимоопыления и взаимообогащения представителей самых разных направлений. Так, в 2026 г. в программе летних школ наряду с музыкой, театром и дизайном появляется искусственный интеллект и игровая индустрия, а рядом с модой и созданием комиксов — казачье искусство и волонтерство в культуре. Планируем удивлять и вновь создавать возможности для творческих, талантливых молодых людей", — рассказала генеральный директор АНО "Таврида.Арт" Ксения Артемьева.

В 2026 г. летние школы охватят широкий спектр направлений в творческих индустриях и сфере культуры. Традиционно в рамках сезона пройдут арт-школы для представителей литературного, музыкального, дизайнерского, хореографического и кинематографического видов искусства. Еще одно популярное направление в этом сезоне получит новое прочтение: театральная индустрия будет представлена отдельной летней школой, посвященной юбилейной дате 2026 г. — 150-летию Союза театральных деятелей.

Особое место в образовательной программе займут лекции проекта "Культура суверенной России" — они расскажут участникам о мерах государственной поддержки, перспективах творческого развития и о том, как молодые авторы могут взаимодействовать с профессиональной арт-экосистемой.  

Для молодежи Самарской области участие в таком проекте — это шанс не только расширить профессиональные компетенции, но и стать заметной частью отечественного арт-сообщества. Среди тех, кто уже прошел путь в творческих индустриях, — самарская активистка Виктория Коровкина. Ее история особенно вдохновляет: после участия в федеральных творческих проектах она стала частью команды, работавшей над новым брендбуком федерального агентства Росмолодежь.

"Для меня участие в образовательных проектах "Тавриды" стало поворотным моментом. Я познакомилась с практиками, которые раньше казались недосягаемыми, смогла заявить о себе на федеральном уровне и принять участие в создании брендбука для Росмолодежь — это был уникальный опыт сотрудничества с профессионалами из разных регионов. Проекты вроде летних школ не только расширяют кругозор, они помогают молодым людям поверить в свои силы и найти свое место в индустриях креатива".

Участники, прошедшие конкурсный отбор, получают бесплатный трансфер, питание и проживание, а также возможность представить свои методы и работы, получить менторскую поддержку и наладить профессиональные связи.  

Чтобы присоединиться к летним школам Академии творческих индустрий "Меганом" и получить шанс развивать свой талант в области искусства, дизайна, цифровых медиа и других направлений, молодым людям нужно подать заявку на сайте арт-кластера "Таврида".

