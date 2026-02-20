В Самарской области установлена выплата 500 тыс. рублей за содействие в привлечении на службу по контракту

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора на службу по контракту сможет получить любой житель России. С 20 февраля она составляет 500 тысяч рублей при привлечении кандидатов из других регионов страны, 100 тысяч рублей при привлечении кандидатов из Самарской области.

Основанием для получения денег является справка из военного комиссариата.

Напомним, в Самарской области действует одна из самых высоких выплат в стране при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Она составляет 2,6 млн рублей (вместе с федеральными средствами). Выплаты за первый год службы — более 5,1 млн рублей.

Подробности по телефону 8-800-2019-117 или в военном комиссариате по месту нахождения.