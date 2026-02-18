Для участников второго потока "Школы героев" прошел День наставника

Участники второго потока региональной программы "Школа героев" завершили очередную стажировку и под руководством кураторов готовят свои проекты к защите. Промежуточные итоги обучения подвели в Самарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в рамках Дня наставника.

Региональная программа "Школа героев" запущена в Самарской области с 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение федеральной программы "Время героев". Она реализуется АНОО ДПО "Таволга" и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Свою эффективность программа "Школа героев" показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных организациях.

"Программа постоянно развивается, дорабатывается, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Для второго потока изменилось содержание модулей, также по просьбам самих участников в курс включили блоки по психологии и ораторскому искусству. Это помогает им защищать свои проекты на более высоком уровне и в целом в дальнейшей работе".

В программе "Школа героев" особую роль играет наставничество. В роли кураторов выступают члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты. Участники вместе с наставниками разрабатывают важные для региона социальные проекты.

Проект Дмитрия Нянькина из Сызрани посвящен созданию лыжной базы и лыжероллерной трассы.

"Они станут центром притяжения и объединения людей на основе спорта и здорового образа жизни, — поделился Дмитрий. — Идею активно поддерживает городская администрация. В ближайшее время планируем выйти на стадию проектирования объекта. Президент страны поставил задачу к 2030 году довести долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70%. Один из инструментов ее выполнения — повышение доступности объектов массового спорта для населения. Мой проект нацелен именно на это".

На встрече также говорили о других возможностях профобучения, в частности о возможностях обучения в рамках нацпроекта "Кадры", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, рассказала директор Самарского филиала РАНХиГС, член Общественного совета по реализации региональной программы "Школа героев" Виктория Прудникова.