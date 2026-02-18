Для участников второго потока "Школы героев" прошел День наставника

Участники второго потока региональной программы "Школа героев" завершили очередную стажировку и под руководством кураторов готовят свои проекты к защите. Промежуточные итоги обучения подвели в Самарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в рамках Дня наставника.
Региональная программа "Школа героев" запущена в Самарской области с 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение федеральной программы "Время героев". Она реализуется АНОО ДПО "Таволга" и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Свою эффективность программа "Школа героев" показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных организациях.
"Программа постоянно развивается, дорабатывается, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Для второго потока изменилось содержание модулей, также по просьбам самих участников в курс включили блоки по психологии и ораторскому искусству. Это помогает им защищать свои проекты на более высоком уровне и в целом в дальнейшей работе".
В программе "Школа героев" особую роль играет наставничество. В роли кураторов выступают члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты. Участники вместе с наставниками разрабатывают важные для региона социальные проекты.
Проект Дмитрия Нянькина из Сызрани посвящен созданию лыжной базы и лыжероллерной трассы.
"Они станут центром притяжения и объединения людей на основе спорта и здорового образа жизни, — поделился Дмитрий. — Идею активно поддерживает городская администрация. В ближайшее время планируем выйти на стадию проектирования объекта. Президент страны поставил задачу к 2030 году довести долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70%. Один из инструментов ее выполнения — повышение доступности объектов массового спорта для населения. Мой проект нацелен именно на это".
На встрече также говорили о других возможностях профобучения, в частности о возможностях обучения в рамках нацпроекта "Кадры", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, рассказала директор Самарского филиала РАНХиГС, член Общественного совета по реализации региональной программы "Школа героев" Виктория Прудникова.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.