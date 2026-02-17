Самарский областной совет народных депутатов попытался судиться с ДУИ

Арбитражный суд Самарской области отказался рассматривать иск Самарского областного совета народных депутатов к городскому департаменту управления имуществом.

Истец просил признать незаконным владение, использование и управление государственным жилищным фондом и муниципальной собственностью города ДУИ.

Арбитражный суд отказался принять исковое заявление, объяснив это тем, что "Самарский областной совет народных депутатов" не зарегистрирован как юридическое лицо, в связи с чем спор не может быть разрешен в арбитражном суде.