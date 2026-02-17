Самарский областной совет народных депутатов попытался судиться с ДУИ

Арбитражный суд Самарской области отказался рассматривать иск Самарского областного совета народных депутатов к городскому департаменту управления имуществом.
Истец просил признать незаконным владение, использование и управление государственным жилищным фондом и муниципальной собственностью города ДУИ.
Арбитражный суд отказался принять исковое заявление, объяснив это тем, что "Самарский областной совет народных депутатов" не зарегистрирован как юридическое лицо, в связи с чем спор не может быть разрешен в арбитражном суде.
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.