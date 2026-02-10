16+
Соцподдержка Общество

Участники СВО могут получить медико-психологическую помощь в специальном чате

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участники СВО и члены их семей могут бесплатно и круглосуточно получить медико-психологическую помощь в специальном федеральном чате.

Попасть в чат можно по ссылке.

"В команде проекта 60 клинических медицинских психологов, которые отвечают по любым тревожным состояниям и сопровождают даже самые сложные случаи. Мы не используем искусственный интеллект — только живое общение со специалистом", — комментирует координатор чата, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов.

Существует устойчивый запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику к психологу. За полтора года успешной работы чата психологи рассмотрели более 25 тыс. индивидуальных обращений. В чат уже вступили более 21 тыс. человек из разных регионов страны.

"Психологическая помощь нужна именно здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому. В чате команда опытных специалистов, которые бесплатно консультируют по различным тревожным состояниям. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные. Мы видим высокую востребованность такого формата помощи, — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Организаторы проекта: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд "Социальная сфера" (команда федерального проекта "ЗдравКонтроль") при организационной поддержке Общественной палаты РФ.

