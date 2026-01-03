Соцконтракт как старт: более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой

Почти 90 миллиардов рублей в 2025 году в Самарской области было направлено на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

"Сегодня каждый третий житель получает меры соцподдержки. На эти цели направлено в 1,5 раза больше средств, чем в 2024 году", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области.

Одной из самых востребованных мер социальной помощи является социальный контракт. Более 1 миллиарда рублей в областном бюджете было предусмотрено в 2025 году на эти цели.

Напомним, что социальный контракт — одна из форм государственной поддержки, которая предоставляется в рамках национального проекта "Семья". Приоритет при заключении социального контракта имеют многодетные семьи с небольшими доходами. Соцконтракт — это не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов семьи или одиноко проживающего человека, а также поддержка на каждом этапе реализации.

В прошлом году 5709 жителей Самарской области оформили социальные контракты и получили помощь государства в целях повышения доходов семьи. Самым востребованным направлением для заключения соцконтракта уже в течение нескольких лет остаётся индивидуальное предпринимательство (открытие своего дела).

В прошлом году количество заключённых соцконтрактов по направлениям составило:

открытие своего дела — 3425;

поиск работы — 961;

личное подсобное хозяйство — 527;

иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации — 796.

Одним из примеров успешного использования соцконтракта стал самарский предприниматель Иван Балабай, который открыл столярную мастерскую для обучения детей и подростков. На полученные средства он арендовал помещение, закупил оборудование и материалы. Теперь в мастерской проходят курсы, где ребята своими руками создают игрушки и предметы интерьера. Иван отмечает, что без господдержки реализовать проект не смог: "Если бы не соцконтракт, то вряд ли бы всё это переросло в предпринимательскую деятельность. При такой активной помощи всё и получилось".

Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты помогают выбрать направление и подготовить документы. Популярность этой меры поддержки растёт: жители региона открывают парикмахерские, автомастерские, группы развития для детей и т. д., улучшая материальное положение своё и своей семьи.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте и социальном портале минсоцдемографии региона.