16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Соцконтракт как старт: более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой В Самарской области продолжается десятилетие детства: мер поддержки семей с детьми становится больше Исполнили 100 желаний: сотрудники Куйбышевского НПЗ подарили детям праздник На Сызранском НПЗ в преддверии Нового года исполнили желания детей АО "Транснефть - Приволга" направило крупную сумму на благотворительность

Соцподдержка Общество

Соцконтракт как старт: более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти 90 миллиардов рублей в 2025 году в Самарской области было направлено на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Сегодня каждый третий житель получает меры соцподдержки. На эти цели направлено в 1,5 раза больше средств, чем в 2024 году", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области.

Одной из самых востребованных мер социальной помощи является социальный контракт. Более 1 миллиарда рублей в областном бюджете было предусмотрено в 2025 году на эти цели.

Напомним, что социальный контракт — одна из форм государственной поддержки, которая предоставляется в рамках национального проекта "Семья". Приоритет при заключении социального контракта имеют многодетные семьи с небольшими доходами. Соцконтракт — это не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов семьи или одиноко проживающего человека, а также поддержка на каждом этапе реализации.

В прошлом году 5709 жителей Самарской области оформили социальные контракты и получили помощь государства в целях повышения доходов семьи. Самым востребованным направлением для заключения соцконтракта уже в течение нескольких лет остаётся индивидуальное предпринимательство (открытие своего дела).

В прошлом году количество заключённых соцконтрактов по направлениям составило:

  • открытие своего дела — 3425;
  • поиск работы — 961;
  • личное подсобное хозяйство — 527;
  • иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации — 796.

Одним из примеров успешного использования соцконтракта стал самарский предприниматель Иван Балабай, который открыл столярную мастерскую для обучения детей и подростков. На полученные средства он арендовал помещение, закупил оборудование и материалы. Теперь в мастерской проходят курсы, где ребята своими руками создают игрушки и предметы интерьера. Иван отмечает, что без господдержки реализовать проект не смог: "Если бы не соцконтракт, то вряд ли бы всё это переросло в предпринимательскую деятельность. При такой активной помощи всё и получилось".

Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты помогают выбрать направление и подготовить документы. Популярность этой меры поддержки растёт: жители региона открывают парикмахерские, автомастерские, группы развития для детей и т. д., улучшая материальное положение своё и своей семьи.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте и социальном портале минсоцдемографии региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1