"Тольяттиазот" объявляет о начале грантового конкурса "Химия добра"

"Тольяттиазот" запускает девятый этап программы реализации общественных инициатив "Химия добра". В рамках благотворительного конкурса будут поддержаны проекты, направленные на развитие социальной и культурной среды, а также решение актуальных проблем региона присутствия предприятия. Заявочная кампания продлится до 31 мая 2026 года.

К участию приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, которые ведут свою деятельность на территории г. о. Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области. Размер гранта, на который могут претендовать авторы проектов, составляет от 70 000 до 500 000 рублей.

Конкурс "Химия добра" будет проведен в два этапа. Сначала экспертный совет ТОАЗа рассмотрит все поступившие заявки и определит шорт-лист лучших инициатив, допущенных к очной защите. Далее в ходе публичных презентаций участники должны будут доказать актуальность, социальную значимость и масштабность своих идей перед членами компетентного жюри — представителями администрации, руководством Компании и общественными деятелями по направлению. Итоги будут подведены до 1 сентября 2026 года.

Благотворительная программа "Тольяттиазота" действует с 2019 года. В рамках предыдущих восьми этапов грантовую поддержку предприятия получили 90 организаций Самарской области на сумму около 20 млн рублей.

Анкета, информация о конкурсной процедуре и правила участия в конкурсе размещены на сайте АО "ТОАЗ".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Программа "Химия добра" помогает решать широкий спектр задач в различных сферах — образовании, науке, культуре, искусстве, физической культуре и массовом спорте. Отдельным столпом стоит поддержка экологических инициатив, волонтерских движений и развитие комфортной городской среды. "Тольяттиазот" работает в регионе, который ценит, уважает и бережет, а целеустремленность жителей помогает укрепить его статус с помощью реализации перспективных идей. Благодаря этому подходу в Самарской губернии появляются новые пространства, открываются инклюзивные площадки, благоустраиваются дворы, а родители объединяются с детьми для совместного досуга.