На трассе М-5 в Самарской области вновь ограничили движение из-за погоды

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 февраля, с 8:30 временно ограничили движение для грузовиков и маршруток на км 890 — км 972 Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск трассы М-5 в Самарской области. Об этом сообщает Поволжуправтодор.