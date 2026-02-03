На трассе М-5 в Самарской области вновь ограничили движение из-за погоды

Во вторник, 3 февраля, с 8:30 временно ограничили движение для грузовиков и маршруток на км 890 — км 972 Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск трассы М-5 в Самарской области. Об этом сообщает Поволжуправтодор.
Ограничение ориентировочно продлится до 15:00. Однако время его окончания может быть изменено в случае сохранения или ухудшения погодных условий.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.