Снегопад спровоцировал 9-балльные пробки в Самаре

В ночь на вторник, 3 февраля, Самару засыпало снегом. Продолжился снегопад и утром, что спровоцировало коллапс на дорогах.

Согласно данным "Яндекс.Карт", Самару сковали 9-балльные пробки. Сложная ситуация наблюдается в разных районах города.

Традиционно парализованы Московское шоссе и Ново-Садовая, улицы XXII Партсъезда, Ново-Вокзальная, Советской Армии, Солнечная, Стара-Загора, проспекты Кирова и Карла Маркса, Ракитовское шоссе. Также автомобилисты стоят в пробках на Южном шоссе и улицах Авроры, Промышленности, Победы, Гагарина.

В центре заторы наблюдаются на улицах Полевой, Осипенко, Красноармейской, Урицкого, Венцека и Фрунзе. В Куйбышевском районе стоят улицы Белорусская, Шоссейная и Казачья, а также Кряжское шоссе.

Автомобилисты предупреждают - дороги скользкие, под снежной кашей гололед. Будьте осторожны.

По прогнозу "Яндекс.Погоды", снег будет идти до 18:00. Вероятно, дорожный коллапс повторится в вечерний час-пик. В последующие дни в регионе ожидаются аномальные морозы.