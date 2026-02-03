16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Кванториум" в Тольятти станет площадкой для "Недели науки": Самарская область присоединится к акции Общества "Знание" С 2026 года самозанятые Самары добровольно могут вступить в систему социального страхования для получения выплат по больничным Снегопад спровоцировал 9-балльные пробки в Самаре На трассе М-5 в Самарской области вновь ограничили движение из-за погоды В Самарской области ожидают аномальные морозы: прогноз

Общество

Снегопад спровоцировал 9-балльные пробки в Самаре

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на вторник, 3 февраля, Самару засыпало снегом. Продолжился снегопад и утром, что спровоцировало коллапс на дорогах.

Фото: Яндекс.Карты

Согласно данным "Яндекс.Карт", Самару сковали 9-балльные пробки. Сложная ситуация наблюдается в разных районах города.

Традиционно парализованы Московское шоссе и Ново-Садовая, улицы XXII Партсъезда, Ново-Вокзальная, Советской Армии, Солнечная, Стара-Загора, проспекты Кирова и Карла Маркса, Ракитовское шоссе. Также автомобилисты стоят в пробках на Южном шоссе и улицах Авроры, Промышленности, Победы, Гагарина. 

В центре заторы наблюдаются на улицах Полевой, Осипенко, Красноармейской, Урицкого, Венцека и Фрунзе. В Куйбышевском районе стоят улицы Белорусская, Шоссейная и Казачья, а также Кряжское шоссе. 

Автомобилисты предупреждают - дороги скользкие, под снежной кашей гололед. Будьте осторожны.  

По прогнозу "Яндекс.Погоды", снег будет идти до 18:00. Вероятно, дорожный коллапс повторится в вечерний час-пик. В последующие дни в регионе ожидаются аномальные морозы

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1