Снегопад спровоцировал 9-балльные пробки в Самаре

В ночь на вторник, 3 февраля, Самару засыпало снегом. Продолжился снегопад и утром, что спровоцировало коллапс на дорогах.
Согласно данным "Яндекс.Карт", Самару сковали 9-балльные пробки. Сложная ситуация наблюдается в разных районах города.
Традиционно парализованы Московское шоссе и Ново-Садовая, улицы XXII Партсъезда, Ново-Вокзальная, Советской Армии, Солнечная, Стара-Загора, проспекты Кирова и Карла Маркса, Ракитовское шоссе. Также автомобилисты стоят в пробках на Южном шоссе и улицах Авроры, Промышленности, Победы, Гагарина.
В центре заторы наблюдаются на улицах Полевой, Осипенко, Красноармейской, Урицкого, Венцека и Фрунзе. В Куйбышевском районе стоят улицы Белорусская, Шоссейная и Казачья, а также Кряжское шоссе.
Автомобилисты предупреждают - дороги скользкие, под снежной кашей гололед. Будьте осторожны.
По прогнозу "Яндекс.Погоды", снег будет идти до 18:00. Вероятно, дорожный коллапс повторится в вечерний час-пик. В последующие дни в регионе ожидаются аномальные морозы.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.