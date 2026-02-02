16+
Общество

Память героев Сталинградской битвы почтили в Самаре

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 2 февраля, в Самаре у Вечного огня на площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 83-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В церемонии вместе с жителями Самары, представителями Союза генералов Самары, Фонда "Защитники Отечества", Школы Героев, ветеранских, молодежных и образовательных организаций Самарской области принял участие врио заместителя Губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Битва, начавшаяся 17 июля 1942 года, длилась 200 дней. Боевые действия велись на территории свыше 100 тысяч квадратных километров, потери Красной армии составили около 1,2 миллиона человек.

"Для меня Сталинградская битва — это не только пример мужества и самоотверженности солдат. Германское командование в своих докладах в рейхстаг неоднократно отмечало: ожесточенно сопротивлялись все жители города! За оружие брались простые рабочие, и ни один дом не был сдан без боя. Единение и готовность плечом к плечу встать перед лицом общего врага — это именно то, что всегда становилось залогом наших побед. Вечная память павшим, вечная слава живым!"
 — сказал глава Самары Иван Носков.

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

