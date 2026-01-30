Синоптики прогнозируют аномальную погоду на февраль в Самарской области

Гидрометцентр России дал прогноз погоды на последний месяц зимы. Судя по нему, в Самарской области ожидается выпадение аномального количества снега.

"Месячное количество осадков предполагается больше нормы", — говорится в прогнозе. По словам синоптиков, для Самары эта самая норма составляет 35 мм. Снежный покров на открытых участках к концу месяца достигает 19-27 см, иногда — 44-52 см.

Что касается температуры воздуха, то, по прогнозу Гидрометцентра, среднемесячный показатель ожидается в пределах от -7,2 до -10,3 градуса. Это соответствует средним многолетним значениям.

Для сравнения, в прошлом году в феврале средняя температура воздуха составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Да и в целом зима была теплее нормы на 4 градуса, что синоптики связали с изменением климата.

По данным Приволжского УГМС, абсолютные значения минимальных температур воздуха зафиксированы в пределах 38-46 градусов мороза в 1929, 1930, 1951, 1954, 1956, 1967, 1976, 1994, 2006, 2011 годах.

Теплыми были феврали в 1981, 1983, 1987, 1992, 1997, 2001, 2004, 2008, 2009, 2013, 2015 годах с отклонениями средних температур воздуха от нормы +2,+5 градусов. В 1989, 1990, 1995, 1999, 2000, 2002, 2016 годах аномалия составила +7,+10 градусов. Максимальная температура воздуха в 1987, 1990, 1999, 2000, 2002 годах достигала 7-12 градусов тепла.