16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Комфортные условия и расширение возможностей для лечения детей: в Самаре завершили строительство операционного модуля Синоптики прогнозируют аномальную погоду на февраль в Самарской области В Самарской области 216 млн рублей направят на компенсацию обучения детям из многодетных семей Мэрия планирует взять уборку части дворов Самары на себя Потепление и метели: синоптики рассказали о погоде в Самаре на выходные

Общество

Синоптики прогнозируют аномальную погоду на февраль в Самарской области

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гидрометцентр России дал прогноз погоды на последний месяц зимы. Судя по нему, в Самарской области ожидается выпадение аномального количества снега.

Фото: Александра Белова

"Месячное количество осадков предполагается больше нормы", — говорится в прогнозе. По словам синоптиков, для Самары эта самая норма составляет 35 мм. Снежный покров на открытых участках к концу месяца достигает 19-27 см, иногда — 44-52 см.

Что касается температуры воздуха, то, по прогнозу Гидрометцентра, среднемесячный показатель ожидается в пределах от -7,2 до -10,3 градуса. Это соответствует средним многолетним значениям.

Для сравнения, в прошлом году в феврале средняя температура воздуха составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Да и в целом зима была теплее нормы на 4 градуса, что синоптики связали с изменением климата.

По данным Приволжского УГМС, абсолютные значения минимальных температур воздуха зафиксированы в пределах 38-46 градусов мороза в 1929, 1930, 1951, 1954, 1956, 1967, 1976, 1994, 2006, 2011 годах.

Теплыми были феврали в 1981, 1983, 1987, 1992, 1997, 2001, 2004, 2008, 2009, 2013, 2015 годах с отклонениями средних температур воздуха от нормы +2,+5 градусов. В 1989, 1990, 1995, 1999, 2000, 2002, 2016 годах аномалия составила +7,+10 градусов. Максимальная температура воздуха в 1987, 1990, 1999, 2000, 2002 годах достигала 7-12 градусов тепла.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1