Подтопления грозят 13 районам и двум городам Самарской области

Минувшей зимой в Самарской области выпало рекордное количество снега, и синоптики прогнозируют, что предстоящий паводок будет интенсивнее, чем в предшествующие годы. Как рассказала во вторник, 17 марта, начальник Самарского Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова, подтопления населенных пунктов ожидаются в 13 районах и двух городах.

По ее словам, большая вода угрожает Кинелю и Похвистнево, а также Волжскому, Красноярскому, Кинельскому, Кинель-Черкасскому, Челно-Вершинскому, Кошкинскому, Сергиевскому, Камышлинскому, Елховскому, Богатовскому, Борскому, Похвистневскому и Нефтегорскому районам.

Людмила Анурова сообщила и о том, на каких реках ожидается наибольший подъем воды.

"Максимальный уровень воды на реках Кондурча, Самара в районе Алексеевки, Чапаевка, Большой Иргиз ожидается в пределах нормы. На реках Большой Черемшан, Уса, Сок, Большой и Малый Кинель, Крымза, Чагра — выше нормы на 20-64 см. На реке Самара в районе Елшанки Первой — выше нормы на 180 см. [...] При интенсивном развитии весенних процессов могут быть опасные отметки на двух реках — это реки Большой Черемшан и Сызранка", — рассказала она.

Уровень воды может оказаться выше прогнозного, если на пике половодья выпадут осадки, предупредила Людмила Анурова. Сейчас спокойному прохождению половодья способствуют минусовая температура по ночам, и такая погода сохранится ориентировочно до 27 марта.

Паводок в Самарской области проходит в два этапа. Первый начинается уже во второй половине марта. В это время снег активно тает, возникает угроза подтопления талыми водами. Второй этап наступает в апреле — в период сброса воды ГЭС на Волге.