Подтопления грозят 13 районам и двум городам Самарской области

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Минувшей зимой в Самарской области выпало рекордное количество снега, и синоптики прогнозируют, что предстоящий паводок будет интенсивнее, чем в предшествующие годы. Как рассказала во вторник, 17 марта, начальник Самарского Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова, подтопления населенных пунктов ожидаются в 13 районах и двух городах.

Фото: Александра Белова

По ее словам, большая вода угрожает Кинелю и Похвистнево, а также Волжскому, Красноярскому, Кинельскому, Кинель-Черкасскому, Челно-Вершинскому, Кошкинскому, Сергиевскому, Камышлинскому, Елховскому, Богатовскому, Борскому, Похвистневскому и Нефтегорскому районам.

Людмила Анурова сообщила и о том, на каких реках ожидается наибольший подъем воды. 

"Максимальный уровень воды на реках Кондурча, Самара в районе Алексеевки, Чапаевка, Большой Иргиз ожидается в пределах нормы. На реках Большой Черемшан, Уса, Сок, Большой и Малый Кинель, Крымза, Чагра — выше нормы на 20-64 см. На реке Самара в районе Елшанки Первой — выше нормы на 180 см. [...] При интенсивном развитии весенних процессов могут быть опасные отметки на двух реках — это реки Большой Черемшан и Сызранка", — рассказала она.

Людмила Анурова. Фото: Александра Белова 

Уровень воды может оказаться выше прогнозного, если на пике половодья выпадут осадки, предупредила Людмила Анурова. Сейчас спокойному прохождению половодья способствуют минусовая температура по ночам, и такая погода сохранится ориентировочно до 27 марта. 

Паводок в Самарской области проходит в два этапа. Первый начинается уже во второй половине марта. В это время снег активно тает, возникает угроза подтопления талыми водами. Второй этап наступает в апреле — в период сброса воды ГЭС на Волге. 

Для сравнения: в 2025 г. высота снежного покрова по состоянию на февраль составляла 28 см, а в 2026 г. — 33 см. 

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

