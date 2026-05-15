Из‑за ремонта трамвайных путей в Самаре 15 мая перекроют перекресток улиц Стара‑Загора и Ташкентской

В пятницу, 15 мая, с 21:00 на перекрестке улиц Стара‑Загора и Ташкентской в Самаре начнется ремонт трамвайных путей и переезда. В связи с этим вводятся временные изменения в работе общественного транспорта, сообщает городская мэрия.

Трамваи №№ 21, 22, 24, 25 перестанут курсировать с 21:00 15 мая. Вернутся на линию в 05:40 16 мая. Перекресток будет закрыт для проезда с 22:00 16 мая до 05:00 17 мая и с 23:00 17 мая до 05:00 18 мая (маршрут № 21 в выходные не работает).

Троллейбусы № 17 с 21:00 15 мая до 05:00 18 мая будут следовать по ул. Стара‑Загора до пересечения с пр. Кирова, разворачиваться на кольце и возвращаться по тому же маршруту.

Автобусы № 23 изменят маршрут из‑за невозможности сквозного проезда через перекресток. Временную трассу можно уточнить в мобильных приложениях.

Остальные автобусы, следующие "из города" по ул. Стара‑Загора с поворотом на ул. Ташкентскую, сохранят прежнюю схему движения. В обратном направлении они будут объезжать участок ремонта через ул. Ташкентскую и отремонтированный переезд у площадки снесенного ТЦ "Колизей".

Работы проводятся в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области".