Около 2000 юных участников присоединились к программе "Дороги Победы" на территории Самарской области

В Самарской области реализуется Всероссийская программа "Дороги Победы". В этом году программа расширила свои горизонты, и теперь в ней участвуют 30 регионов Российской Федерации, что делает ее самой масштабной инициативой в стране по количеству участников.

В программу вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов Самарской области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году в рамках программы сформирован маршрут под названием "Народов дружный хоровод". Он посвящен Году Единства народов России, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе экскурсионной программы участники посещают "Парк дружбы народов", где знакомятся с культурой и традициями различных народов Самарской области, посещают достопримечательности Самары, тесно связанные с темой маршрута. Программа маршрута позволяет максимально обогатить знания об истории нашего региона. В этом году по "Дорогам Победы" проедут почти 2000 человек.

"Программа "Дороги Победы" - не просто экскурсии, это живая связь поколений и возможность для каждого ребенка прикоснуться к великой истории нашей страны, познакомиться с многообразием и традициями народов, проживающих в нашем регионе. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева развитие детского туризма - одно из приоритетных направлений работы, ведь именно через такие проекты мы воспитываем настоящих патриотов, знающих и ценящих единство народов России", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.