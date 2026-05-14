Рабочие укрепляют фундамент многострадального дома Челышева

В Самаре подрядная организация приступила к завершающему этапу капитального ремонта одного из самых известных памятников архитектуры города - Доходного дома купца Челышева. Здание нуждалось в восстановлении после сильного пожара, который произошел весной 2023 года.
Дом Челышева был построен в 1899 году по проекту знаменитого архитектора Александра Щербачева. Он стал одним из первых мест в Самаре, где сдавали квартиры в аренду. Здесь жили представители интеллигенции: врачи, учителя, инженеры. После революции 1917 года квартиры разделили и устроили в них коммуналки, которые сохранились до сих пор.
Сейчас здание признано объектом культурного наследия федерального значения. Часть квартир являются муниципальными, остальные находятся в частной собственности.
В последние годы состояние дома было предаварийным. К тому же там произошло несколько крупных пожаров. Последний и самый масштабный случился в марте 2023 года. В результате происшествия, в частности, была уничтожена большая часть крыши. Восстанавливать дом решили за счет средств Фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской области и регионального бюджета.
"В 2018 году в здании провели ремонт инженерных систем. После серии пожаров потребовалось практически полное восстановление дома. В 2025 году провели работы по ремонту межэтажных и чердачных перекрытий, крыши и фасада. На это было направлено 150 млн рублей. Самым дорогим стало восстановление крыши. На это ушло 65 млн рублей", - рассказала врио генерального директора ФКР Анна Чижикова.
Представители подрядной организации рассказали, что, по сути, была проведена реставрация здания. Для восстановления фасада использовали красный кирпич старого образца. Такой использовали для застройки Самары в XIX веке.
Сейчас рабочие проводят завершающий этап капитального ремонта дома. Они укрепляют фундамент.
"В результате инженерных и геодезических изысканий выяснилось, что фундамент не просел, но в нем появились пустоты. Мы будем заполнять их быстросохнущим материалом. Производится это через бурение скважины на глубину четыре метра", - объяснил представитель подрядной организации Ринат Динуков.
Также в списке работ - восстановление отмостки и приямков, входов в подвалы, герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций. Завершить их планируется к 2027 году.
