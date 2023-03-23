МЧС: причиной пожара в доме Челышева могла стать газовая плита

ГУ МЧС России по Самарской области назвало предварительную версию причины пожара в доме Челышева.

К возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.

Напомним, пожар начался вечером 22 марта на третьем этаже. Потом пламя перекинулось на крышу и охватило всего 1400 кв. м. Ликвидировать пожар удалось только в 7:24 23 марта.

Здание на ул. Красноармейской, 60 является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в здании уже случался менее масштабный пожар, объект собирались восстановить. Что станет с домом Челышева теперь - неясно.