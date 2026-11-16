В Рождествено сгорела турбаза

В воскресенье, 15 ноября, в с. Рождествено сгорела турбаза, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На турбазе горели восемь домов и надворные постройки на площади 800 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию девяти пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе.