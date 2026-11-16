Жена участника СВО из Пестравского района добилась получения льготных лекарств при диабете только через прокуратуру

Прокуратура Пестравского района Самарской области установила, что супруга участника СВО, страдающая сахарным диабетом, нуждается в приеме льготных медикаментов. При этом женщина долго не могла добиться их получения, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В отношении заместителя главного врача районной больницы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно).

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновный оштрафован, а женщина обеспечена необходимыми лекарствами", - отмечается в сообщении.