Из-за атаки БПЛА в Самарской области погибли четыре человека

Утром 13 ноября в результате атаки украинских беспилотников на одном из предприятий Самарской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", - написал глава региона в МАХ.

По его словам, также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

"Работы ведут экстренные службы. Развернут оперативный штаб", - добавил он.