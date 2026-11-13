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Происшествия

Из-за атаки БПЛА в Самарской области погибли четыре человека

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 13 ноября в результате атаки украинских беспилотников на одном из предприятий Самарской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: сгенерировано нейросетью

"Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", - написал глава региона в МАХ.

По его словам, также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

"Работы ведут экстренные службы. Развернут оперативный штаб", - добавил он.

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