В Тольятти вынесен приговор водителю, сбившему пешехода на переходе

Суд признал 57‑летнего жителя Тольятти виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2025 г., по данным прокуратуры Центрального района города, мужчина ехал по левой полосе ул. Тополиной (со стороны улицы 70 лет Октября в сторону Южного шоссе) и, не снизив скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, сбил 38‑летнего мужчину.

Пострадавший получил тяжкие травмы.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Кроме того, по гражданскому иску с осужденного взыскали 120 тыс. руб., еще 80 тыс. руб. он выплатил пострадавшему добровольно во время рассмотрения дела.