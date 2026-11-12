В Самаре судовладелец оштрафован за нелегальные перевозки пассажиров

Владелец катера "Silver‑650" поплатился за попытку заработать на перевозках по Волге без разрешения, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

В июле 2026 г. в акватории Волги рядом с Ульяновским спуском в Самаре он брал деньги с пассажиров, хотя не имел лицензии на транспортную деятельность. Фактически он вел бизнес в сфере перевозок незаконно, а значит подвергал пассажиров риску.

Нарушение квалифицировали по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ — за предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии.

По решению мирового судьи судебного участка № 26 Ленинского района Самары судовладелец оштрафован на 50 тыс. рублей.