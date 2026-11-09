Самодельная модернизация ружей обернулась судом для жителя Самарской области

В Шенталинском районе осудили мужчину, который переделал и хранил охотничьи ружья. По данным прокуратуры, 63‑летний местный житель укорачивал стволы и ложа гладкоствольных ружей.

Изменения в конструкции ружей он вносил в 2021 и 2025 годах. Оружие мужчина держал у себя до сентября 2026 г., пока его не задержали правоохранители.

Суд признал его виновным в незаконном хранении и переделке оружия и назначил четыре года и два месяца условно с испытательным сроком два года, а также штраф 120 тыс. рублей.

Переделанные ружья подлежат уничтожению.